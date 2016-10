Günter de Bruyn wird 90 - "Die Öffentlichkeit hält nur vom Schreiben ab"

01.11.16 | 07:40 Uhr

Bayerischer Vater, preußische Mutter, erfolgreich als Schriftsteller in der DDR - so lange, bis er aufbegehrte: Günter de Bruyn ist einer der wichtigsten Chronisten deutsch-deutscher Befindlichkeiten. Am Dienstag wird er 90 Jahre alt.

Sie haben alle schon gratuliert. Die Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) erklärte am Montag, Günter de Bruyn sei einer der "bedeutendsten Autoren der deutschen Kulturnation". Er sei nie moralisierend und mit der ihm eigenen Beharrlichkeit habe er von den Einschnitten und Brüchen in der deutschen Geschichte erzählt, die auch in seinem Leben Spuren hinterlassen habe. Am Dienstag wird der Schriftsteller de Bruyn 90 Jahre alt. Auch Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) übermittelte Glückwünsche. Er nannte den gebürtigen Berliner de Bruyn eine "sympathische und renommierte Künstlerpersönlichkeit", die Berlins Bild als Literaturmetropole bleibend präge. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat de Bruyn als "großen deutschen Romancier" beschrieben, der sowohl die Jahre der DDR als auch die Zeit danach kritisch beobachtet und beschrieben habe. Wer dessen Werke liest, werde in die Geschichte Brandenburgs und Preußens entführt, sagte er über den Autor, der zurückgezogen in Görlsdorf in der Nähe von Beeskow (Oder Spree) lebt.



In vier deutschen Staaten gelebt

Man darf annehmen, dass de Bruyn die Wünsche und Lobpreisungen still zur Kenntnis nehmen wird - aber mehr wohl auch nicht, galt er doch immer als jemand, der Autoritäten gegenüber eher skeptisch eingestellt ist. Interviews gibt er nicht mehr. Seinem Ruf als Chronist deutsch-deutscher Befindlichkeiten konnte das nichts anhaben, de Bruyn ist mit vielen Preisen bedacht worden. Der frühere Bundestagspräsident Wolfgang Thierse sagte in einer Laudatio auf de Bruyn einmal, in dessen Biografie spiegele sich die Zeit- und Kulturgeschichte eines ganzen Jahrhunderts. Das besagte Jahrhundert begann am 1. November 1926 in Berlin. Die Gräuel des Zweiten Weltkriegs erlebte de Bruyn als 17-Jähriger im Militäreinsatz, bei dem er durch einen Granatsplitter schwer am Kopf verletzt wurde. Nach dem Krieg arbeitete er als Bibliothekar und Lehrer, bevor er sich im Alter von 35 Jahren als freier Schriftsteller niederließ.



Aus "Hohlweg" machte er selbstkritisch "Holzweg"

Er wurde zu einem der wichtigsten Autoren der früheren DDR. Vor allem in seinen Romanen setzt de Bruyn sich ironisch-subversiv mit dem Alltagsleben im SED-Staat auseinander. Sein erster Roman "Der Hohlweg" (1963) war noch stark an den ideologischen Vorgaben des Regimes orientiert. Später zog er ihn als "Holzweg" zurück und entwickelte zunehmend seinen skeptischen Blick auf die Verhältnisse im Arbeiter- und Bauernstaat. Sein wohl bekanntestes Buch ist "Buridans Esel" (1968) über einen Mann zwischen zwei Frauen, das auch verfilmt und von Ulrich Plenzdorf dramatisiert wurde. In "Preisverleihung" (1972) spießt er die Besonderheiten des DDR-Kulturbetriebs auf. Drei Jahre später lag dann die Biografie "Das Leben des Jean Paul Friedrich Richter" vor.

Gegen Biermann-Ausbürgerung unterschrieben

1976 wurde der Musiker Wolf Biermann ausgebürgert - de Bruyn gehörte zu den Unterzeichnern eines offenen Protestbriefes dagegen. Im Jahrzehnt danach positionierte er sich weiter öffentlich gegen das SED-Regime. So forderte er in einem Land, das keinen Zivildienst kannte, einen "sozialen Friedensdienst" als Wehrersatzdienst. Auf einem deutsch-deutschen Schriftstellerkongress verlangte er die Aufhebung der Zensur in der DDR. 1989 lehnte er mit Hinweis auf die "Starre, Intoleranz und Dialogunfähigkeit" der DDR-Regierung den Nationalpreis ab. Gegen das Etikett des DDR-Schriftstellers hat er sich immer gewehrt: "Ich bin ein deutscher, in der DDR lebender Autor", betonte er stets. Seit 1970 erschienen seine Bücher auch im Westen. Gleichwohl blieb er eher im Schatten von Ost-Literaturgrößen wie Christa Wolf, Stefan Heym oder Heiner Müller. Man sagt, es habe an seiner selbstgewählten Rolle als "stiller Außenseiter" gelegen. 1973 berichtete er - aus eigenen Stücken - dass er sich einst auf ein Gespräch mit der Stasi eingelassen hatte. "Das nehme ich mir besonders übel, denn das war die reine Feigheit."

"Die Nation hat schlechte Laune"

Nach der Wende erschien 1991 "Jubelschreie. Trauergesänge", das der Verlag als "einzigartiges Kompendium der Traditionen und Tendenzen des Deutschland von heute" bezeichnet. Von de Bruyn sind Bände zur Geschichte Preußens, zur Mark Brandenburg und ihren Dichtern wie Theodor Fontane erschienen. Er schrieb seine Autobiografie und mit "Deutsche Zustände" eine Bestandsaufnahme zehn Jahre nach der Wiedervereinigung: "Die Nation hat schlechte Laune." Den Fall der Mauer hatte de Bruyn selbst als einen der glücklichsten Momente in seinem Leben empfunden, aber zugleich bedauert, dass es für ihn im Rentenalter für einen Neuanfang zu spät gewesen sei. Er widmete sich stattdessen seiner märkischen Heimat und setzte ihr ein Denkmal, unter anderem durch die langjährige Herausgabe des "Märkischen Dichtergartens". Zu seinen Hauptwerken zählen die großen kulturgeschichtlichen Essaybände "Als Poesie gut" (2006) und "Die Zeit der schweren Not" (2010).

Bis heute bringt er ein bis zwei Bücher pro Jahr heraus