Nichts eint die TV-Gemeinde so sehr, wie der "Tatort" am Sonntag-Abend. Am 13. November läuft die 1000. Folge. Seit Dienstag zeigt die Kinemathek am Potsdamer Platz, was der Tatort seit fünf Jahrzehnten für das Sonntagsgefühl der Deutschen leistet. Von Jakob Bauer