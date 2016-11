In den 80er und 90er Jahren hat er mehrere Berliner Bühnen geleitet, zuletzt das Schlosspark-Theater. Am Samstag ist der Theatermacher Heribert Sasse im Alter von 71 Jahren gestorben. Vergangene Woche stand er noch auf der Bühne.

Der Regisseur, Theaterleiter und Schauspieler Heribert Sasse ist tot. Der Österreicher war viele Jahre an Berliner Bühnen wie dem Renaissance- und dem Schlosspark-Theater tätig. Er starb am Samstag überraschend im Alter von 71 Jahren, berichtete die österreichische Nachrichtenagentur APA unter Berufung auf das Wiener Theater in der Josefstadt.

Der gebürtige Linzer gehörte dem Ensemble seit 2006 an. Erst in der vergangenen Woche stand er in dem Theater bei der Premiere von "Die Verdammten" als Joachim von Esselbeck auf der Bühne.