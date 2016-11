Der frühere Viadrina-Professor und Osteuropa-Experte Karl Schlögel ist mit dem Preis des Historischen Kollegs 2016 ausgezeichnet worden. Überreicht wurde ihm die Auszeichnung, die zu den bedeutendsten Historiker-Preisen in Deutschland zählt und nur alle drei Jahre verliehen wird, bei einer Preisverleihung in der Bayerischen Akademie der Wissenschaften in München.

Schlögel erhalte die Würdigung insbesondere für seine Monografie "Zwischen Terror und Traum - Moskau 1937" aus dem Jahr 2008. Darin habe er ein Panorama Moskaus zwischen zaristischer Vergangenheit, Revolution, Aufbruch in die Moderne und stalinistischem Terror entwickelt, heißt es in der Begründung des Historischen Kollegs. Der Historikerpreis ist mit 30.000 Euro dotiert.

An der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder) hatte Schlögel von 1995 bis 2013 die Professur für osteuropäische Geschichte inne. Er forschte laut Universität an der Grenze zwischen West- und Osteuropa und veröffentlichte seine Forschungsergebnisse in Büchern wie "Berlin - Ostbahnhof Europas" und "Die Mitte liegt ostwärts".