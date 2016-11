Umbau der Hohenzollern-Gruft - Strahlt endlich Sophie-Charlotte an!

17.11.16 | 12:30 Uhr

"Mehr Licht!" soll schon Goethe auf seinem Sterbebett ausgerufen haben. Die Toten in der Hohenzollerngruft des Berliner Doms sollen es jetzt bekommen - damit sie von den Besuchern auch gefunden werden.



Die Hohenzollerngruft im Berliner Dom ist die größte und wichtigste dynastische Grablege in Deutschland. Die jährlich mehr als 700.000 Besucher des Berliner Doms bekommen von dem geschichtsträchtigen Ort jedoch nur wenig mit. Ob es an der schummrigen Beleuchtung liegt, den oft nur schwer lesbaren Beschriftungen oder an den wenigen Informationstafeln auf Deutsch: nur vereinzelt verweilen Besucher an den Sarkophagen. Deshalb soll jetzt der Zugang in die Gruft in den kommenden Jahren aufwendig umgestaltet werden.

Mehr zum Thema Brandenburg-Preußen - Die Hohenzollern Die brandenburgisch-preußische Linie des Hauses Hohenzollern herrschte seit Anfang des 15. Jahrhunderts zunächst in der Mark Brandenburg und später über Preußen. Bis 1918 stellten sie die preußischen Könige und später die deutschen Kaiser.

Zu bestaunen gibt es in den Katakomben von Deutschlands flächenmäßig größter protestantischer Kirche 94 Särge aus fünf Jahrhunderten. Bestattet sind hier unter anderem der Große Kurfürst, König Friedrich I., seine zweite Frau Sophie-Charlotte, nach der der Berliner Stadtteil Charlottenburg benannt wurde, sowie Königin Elisabeth Christine, die Gemahlin von Friedrich dem Großen. In Sarg Nummer 97, einem Marmor-Kindersarkophag, liegt eine namenlose Enkelin von Wilhelm II. Der letzte deutsche Kaiser selbst ruht allerdings nicht in der Gruft. Er ist seit 1941 im holländischen Exil in einem Mausoleum des Hauses Doorn beigesetzt.

Umbaupläne für mehr als 17 Millionen Euro

Um mehr Besucher anzuziehen ist geplant, das breite Treppenhaus bis in das Gruft-Geschoss zu verlängern. Im Moment gleiche der Zugang eher einer Treppe "zu einem Heizungskeller als zu einer bedeutenden Fürstengruft", sagt Projektleiterin Svenja Pelzel. Zusätzlich soll ein Raum vor der eigentlichen Gruft entstehen, "in dem die Besucher schon eingestimmt werden können". Auch Rollstuhlfahrer sollen künftig über einen zusätzlichen Zugang zu einem Fahrstuhl die Hohenzollern-Särge besuchen können. In der Gruft selbst sollen dann mit Hilfe eines neuen Lichtkonzeptes einzelne Särge hervorgehoben werden. Mit der geänderten Präsentation soll die Gruft wieder als "würdevoller Ort der Totenruhe und als Zeugnis der deutschen Historie" wahrgenommen werden, so Pelzel. Außerdem müsse das Raumklima verbessert und Schimmel bekämpft werden. Um die ambitionierten Umbaupläne zu stemmen, seien mehr als 17 Millionen Euro nötig, heißt es aus der Domverwaltung. Dafür brauche es öffentliche und private Geldgeber. Der Bund hat bereits 8,65 Millionen Euro zugesagt. Die Gespräche mit dem Denkmalschutz laufen.

Die Gruft der Hohenzoller befindet sich im Berliner Dom

Das Humboldtforum wird noch mehr Besucher anlocken