Der rbb stiftet den mit 7.500 Euro dotierten Spezialpreis für die beste Regie. Heiner Heller, Hauptabteilungsleiter des Bereichs "Neue Zeiten" im rbb, überreicht die Auszeichnung am 12. November in der Stadthalle Cottbus.



Brandenburg aktuell berichtet am Dienstag, 8. November, vom Eröffnungsabend des Festivals. In den Folgetagen informiert die rbb-Nachrichtensendung für Brandenburg weiterhin über das Festivalgeschehen in Cottbus.



Im Programm von Antenne Brandenburg gibt es Informationen zu den Filmen und das Festival in der Stadt täglich im Cottbuser Regionaljournal zwischen 14 und 17 Uhr sowie am Dienstag, 8. November um 21 Uhr in der "Film-Szene".

Das rbb-Kulturmagazin Stilbruch begleitet am Donnerstag, 10. November, um 22.45 Uhr im rbb-Fernsehen in einer Reportage Macherinnen und Regisseure. Mit welchen Themen beschäftigen sich Filme aus Osteuropa in diesem Jahr und was findet das Publikum aus Cottbus besonders interessant? Knut Elstermann führt durch das Festival und zeigt Höhepunkte und trifft interessante Filmschaffende und Filmfans.

Am 10. November läuft um 23.15 Uhr im rbb-Fernsehen der Spielfilm "Fair Play" (2014) aus Tschechien, der Slowakei und Deutschland. Regie bei dem Film über eine Sportlerin zu Kommunismuszeiten führte Andrea Sedlácková.



Am Freitag, 11. November, zieht Radioeins-Filmkritiker Knut Elstermann mit Gästen eine erste Wettbewerbsbilanz. Die Sondersendung "Radioeins vom 26. FilmFestival Cottbus" kommt von 19 bis 21 Uhr live aus dem Radioeins-Bus, der vor der Stadthalle in Cottbus parkt.



Das Radioeins-Filmmagazin "Zwölf Uhr mittags" steht am Samstag, 12. November, von 12 bis 14 Uhr im Zeichen des Festivals. Knut Elstermann spricht mit Filmkritikern und Gästen über die Highlights des Filmfestes. Auch diese Sendung wird live aus dem Radioeins-Bus übertragen.