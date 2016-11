Reichspräsident Ebert in Badehose

Viele seiner Fotografien wurden schon in diversen Ausstellungen gezeigt, jüngst etwa im Willy-Brandt-Haus in der Schau "Face the Camera" . Doch Lebeck fotografierte nicht nur, er sammelte auch Zeitschriften. Mit seinem Tod hinterließ er eine rund 30.000 Hefte umfassende Sammlung zur Geschichte der Fotoreportage.

Das Deutsche Pressemuseum im Ullsteinhaus zeigt ab Donnerstag einen Bruchteil dieser umfassenden Sammlung. "In der Ausstellung sind rund 100 Exemplare zu sehen. Da sie so charakteristisch sind und diese ganz besonderen Highlights der Sammlung repräsentieren, kann man sich gut vorstellen, was die Sammlung noch alles birgt", sagte die Kuratorin Gisela Kayser der rbb-Abendschau.

In der "Kiosk"-Sammlung sind einzigartige Schätze zu sehen, etwa das damals skandalöse Foto des Reichspräsidenten Friedrich Ebert in Badehose aus der "Berliner Illustrierten Zeitung" von 1919. Mit Hilfe von Mitteln der Lotto-Stiftung hat das Land Berlin sich diese Aufnahmen gesichert. "Es gibt weltweit keine vergleichbare Sammlung zur Geschichte der Fotoreportage", sagte Patrick Rössler, Kommunikationswissenschaftler an der Universität Erfurt, dem rbb. "Sie hat auch eine wissenschaftliche Bedeutung. Denn hier wurden Dinge zusammengetragen, die man sich - wenn überhaupt - nur mühsam in vielen Bibliotheken zusammensuchen könnte."