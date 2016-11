Wenn es kriselt, kracht und knallt in der Politik oder in der Werkstatt, in der Redaktionsstube oder im Logistikbüro, in der Schule und in der Ehe, also überall dort, wo Menschen miteinander auskommen müssen, dann tritt seit einigen Jahren ein Zauberwort in Aktion, das alle Coaching- und Kommunikationsexperten in Dauerschleife empfehlen. Es lautet: Transparenz. Im rot-rot-grünen Koalitionsvertrag der Hauptstadt ist diese Durchsichtigkeit das Gebot der Stunde, vor allem in kulturellen Belangen.



Das ist politisch korrekt, hübsch zeitgeistig - und eine solche Forderung hat den netten Nebeneffekt, den abgelösten Staatssekretär für Kultur noch mal kräftig zu düpieren. Tim Renner war in Personaleinheit mit seinem Kultursenator Müller ein Kommunikations-Chaot. Das Staatsballett erfuhr von Sascha Waltz' Investitur aus der Zeitung, die Volksbühnen-Truppe intoniert wegen des Museumsmannes Dercon wüstes Kriegsgeschrei. All das wäre nicht passiert mit mehr Transparenz.