Bis zuletzt hofften nicht nur Gemeindemitglieder, die Montagabend vor der Kirche demonstrierten, dass sich historisches Selbstbewusstsein und ökonomische Vernunft durchsetzen. Aber vergebens. Stattdessen setzten sich diejenigen im Berliner Domkapitel durch, die die St. Hedwigs-Kathedrale vor allem als Repräsentationsraum der Katholischen Kirche in der deutschen Hauptstadt sehen. Offenkundig konnten sie damit viele andere deutsche Bischöfe überzeugen, die nun 20 Millionen Euro zu dem technisch vollkommen überflüssigen Projekt beitragen wollen. Wissen diese Bischöfe eigentlich, wie man in Berlin mit dem Geld anderer Leute umzugehen pflegt?

Immerhin, das Domkapitel und Bischof Koch wissen, was sie wollen. Komplizierter ist die Gemengelage der Motive bei den Gegnern des Radikalumbaus. Es gibt die Fraktion derjenigen, die diese Kirche als Denkmal des wehrhaften, aber eben immer minderheitlichen Katholizismus in der DDR erhalten wollen. Eine Festung Gottes sozusagen. Für viele ist dieses Kunstwerk des Bauhaus-Architekten Hans Schwippert, der in Bonn auch das erste Bundestagshaus plante, ein Monument der nationalen Einheit. Vor allem aber ist dieser Kirchenraum ein Dokument jener Reformbemühungen, die im Zweiten Vatikanischen Konzil mündeten: Hier konnte schon lange vor 1968 der Priester die Gemeinde sehen, hier wurde moderne Kunst zum Teil eines modernen Katholizismus. Allein schon deswegen müsste er erhalten bleiben.

Dass der ästhetisch so karg scheinende Radikalumbau finanziell im direkten Widerspruch zur Armutsforderung des aktuellen Papstes steht, sei dahin gestellt. Deutschlands katholische Kirche ist reich. Und in liturgischen Fragen ist die Kirche weitgehend autonom. Sie muss nicht einmal den Einspruch der Berliner Denkmalpflege fürchten. Zumal deren Macht dadurch aufgeweicht wurde, dass Landeskonservator Jörg Haspel mit in die Jury gegangen ist, die diesen Entwurf auswählte. Sicherlich wollte er das Schlimmste verhindern. Es ist anders gekommen. Wir stehen hier also nicht nur vor einem Akt atemberaubender Verschwendungssucht, sondern vor einem GAU der kirchlichen Erinnerungskultur und einem GAU der Berliner Denkmalpolitik.