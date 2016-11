So macht man das, so fängt man ein Konzert an: Mit Beat und Posaunen. Und diesen Wumms, der sich natürlich und ganz bewusst ein bisschen wie Seeed anfühlt, den lässt sich Dellé natürlich auch nicht bei seinem Solo-Auftritt entgehen, um erstmal richtig Stimmung zu machen.

Und das Publikum, zu dem neben vielen anderen Wegbegleitern auch die gesamte Seeed Truppe gehörte, ist sofort dabei. Das Konzert in Berlin ist selbstverständlich ausverkauft, der Saal voll, die Hände oben, ein Heimspiel für Frank Dellé, der auf dieser Tour sein zweites Solo-Album Neo vorstellt.