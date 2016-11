Audio: Inforadio | 17.11.2016 | Beitrag von Jakob Bauer

Kritik | Katie Melua im Admiralspalast - Mutiger Schritt in den georgischen Wald

17.11.16 | 08:48 Uhr

Vor zehn Jahren war sie noch ein Popsternchen, jetzt veröffentlicht Katie Melua - mittlerweile 32 Jahre alt - ein folkloristisches Album mit einem georgischen Frauenchor. Es heißt "In Winter" und die Britin hat es am Mittwochabend im Admiralspalast vorgestellt. Jakob Bauer war dabei.

Schwarze Bäume in einer weißen Leere, leicht expressionistisch verfremdet, gemalt an die Rückwand des Admiralspalast. Davor: Der 23-köpfige Frauenchor Gori Women’s Choir, komplett in schwarz gekleidet. Sie singen "The Little Swallow“", das erste Lied von Katie Meluas neuem Album "In Winter". Und dann: Auftritt Katie Melua. Ein Kontrapunkt im weißen Kleid.

Melua erforscht ihre georgischen Wurzeln

Ja, das ist jetzt Katie Melua. Die Zeiten der netten Feel-Good-Radio-Musik scheinen vorbei. Zumindest in der ersten Hälfte des achtzigminütigen Konzerts. In dieser spielt sich Melua mit ihrem Chor einmal komplett durch das neue Album. Neben reinen Vokalstücken gibt’s hier auch typische Melua-Songs – mit dem Unterschied zu früher, dass die nicht mehr so richtig feel good sind. Es ist das erste Album, bei dem Melua alle künstlerischen Entscheidungen selbst getroffen hat. Wenn, dann richtig, muss sie sich gedacht haben und ist in ihr Geburtsland Georgien gereist. Dort hat sie musikalische Ahnenforschung betrieben und den Gori Women’s Choir zu ihrer neuen Backingband erkoren. Herausgekommen sind eine Handvoll frischer Songs, aber auch ganz wunderbare Neuinterpretationen alter osteuropäischer Musik. Zum Beispiel "All-Night Vigil – Nunc Dimittis", im Original von Rachmaninoff.

Im zweiten Teil des Konzerts sind die Experimente vorbei

Nachdem die 1.100 Zuschauer, die meisten über 40, im ersten Teil noch eher zögerlich klatschen, schallt es nach der Pause erleichtert "Na, da isses doch" durch die Reihen. Für Teil zwei hat Melua nämlich einige Hits ihrer Karriere zusammengestellt, beginnend mit dem John-Mayall-Cover "Crawling Up A Hill". Die Experimente sind jetzt vorbei, daher gleitet die zweite Hälfte des Abends manchmal ein bisschen zu sehr ins Easy Listening ab, es seichtet geradezu etwas vor sich hin. Das Publikum ist trotzdem zufrieden, wenn Melua ihre größten Hits "The Closest Thing To Crazy" und "Nine Million Bicycles" anstimmt. Zum Glück ruft die Britin am Ende dann nochmal den Gori Women’s Choir auf die Bühne - die 23 Sängerinnen umgarnen und umarmen ihre Katie ein letztes Mal so richtig, wenn es in die Zugaben geht.

Album und Konzert sind ein mutiger Schritt: Weg vom sicheren Mainstream-Pop-Markt, hinein in den gefährlicheren, aber künstlerisch spannenderen georgischen Wald. Und damit hat Katie Melua an diesem Punkt ihrer Karriere alles richtig gemacht.