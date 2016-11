Kritik | "Pfusch" von Herbert Fritsch an der Volksbühne

Mit Nonsens-Produktionen ohne viele Worte hat Herbert Fritsch zuletzt die Berliner Volksbühne aufgemischt. Wenn Chris Dercon dort übernimmt, geht er an die Schaubühne. Seinen Abschied vom Rosa-Luxemburg-Platz fand Ute Büsing wenig überzeugend.

Eigentlich müsste dieser 90-Minüter "Die Röhre" heißen. Denn in die gucken wir. Ein ziemliches Ungetüm ist sie. Außen schwarz, innen rot.

Dreizehn Performer, überwiegend in pastellfarbenen Kleinmädchenkostümen, nur zwei in Rot und Schwarz, mit Schleife im Haar oder an den Schuhen und fratzenhaft geschminkten Gesichtern, rocken und rollen das Ding. Klettern darauf rum, turnen, schlagen Purzelbäume, lassen sich fast plattwalzen. Sie sind Comicfiguren, die wenig mehr als kleine Sprechblasen absondern. "Schön" sagen sie und schreiben es mit Kreide auf die Röhre.

Der letzte Volksbühnen-Streich des 65-jährigen Herbert Fritsch, der hier ja dadaistisches Nonsens-Theater neu erfunden hat, könnte allerdings ebenso gut "Die Klaviere" heißen.