Eigentlich sollte der "Kulturzug" nur im Sommer von Berlin über Cottbus in die diesjährige europäische Kulturhauptstadt Breslau in Polen rollen. Aber weil er so beliebt ist, darf er bleiben. Die Bahnverbindung nach Stettin ist aber weiterhin ein Sorgenkind.

Der "Kulturzug" von Berlin über Cottbus nach Breslau kann auch in den kommenden Jahren fahren. Die Länder Berlin und Brandenburg sowie die Deutsche Bahn einigten sich am Mittwoch auf die gemeinsame Übernahme der Kosten von jährlich 300.000 Euro, wie die Staatskanzlei in Potsdam mitteilte. Die Entscheidung fiel beim zweiten deutsch-polnischen Bahngipfel in Stettin.



Der "Kulturzug" war eigentlich nur als Verbindung an Wochenenden und Feiertagen im vergangenen Sommer geplant, da Breslau in diesem Jahr die europäische Kulturhauptstadt ist. Wegen des hohen Zuspruchs war er dann zunächst bis Januar 2017 verlängert worden.

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sagte, Ziel sollte sein, dass es bis 2018 eine reguläre Zugverbindung gebe. Diese könne dann auch weiter nach Krakau angeboten werden, sofern bis dahin die Infrastruktur ausreiche.

Im Zug werden Literatur, Musik, Theater und Ausstellungen angeboten. An den Wochenenden zählte er bis zu 1.000 Gäste.