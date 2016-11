Wie aus Cohen-Songs die Platte "Poem" wurde - "First we take Manhattan - then we take Berlin"

Schon in den 90ern wollte ein Berliner Künstler Leonard Cohens Songs ins Deutsche übersetzen. Rio Reiser sollte sie singen. Doch es kam anders - und vor allem später. Von Anke Fink



Nun auch noch Leonard Cohen. Seine Fans sind untröstlich. Die sozialen Medien quellen über mit Trauerbekundungen. Natürlich werden die anderen berühmten Musikerpersönlichkeiten, die in diesem Jahr verstorben sind, bemüht. Es heißt, dass Leonard Cohen jetzt mit David Bowie und Prince im Himmel musizieren werde.

Einstürzende Neubauten coverten Cohen

Allerdings muss man sagen: Der Kanadier Cohen war 82 Jahre alt, ein Alter, in dem der Tod nicht ganz so selten daher kommt. Trotzdem ist der Berliner Künstler Blixa Bargeld am Freitagmorgen von seiner Frau Erin mit dem Wort "Shit" geweckt worden, sagte er dem Deutschlandradio Kultur. Der Frontmann der Band Einstürzende Neubauten hat selbst einige Alben des kanadischen Musikers in seiner Musiksammlung. Eine prägende Erinnerung sei der Song "Lover, lover, lover" für den Teenager Christian Emmerich alias Blixa Bargeld gewesen. Mit diesem Stück im Ohr sei er vom elterlichen Frühstückstisch aus auf seinen Schulweg gegangen. Und einige Jahre später habe er mit diesem Song seinen WG-und Band-Genossen Axel Hacke in Hamburg geweckt. Der habe das Stück später auch gecovert.

"Eine magische Stimme ist verstummt"

Leonard Cohen, aufgenommen im August 2009, bei einem Auftritt in Nimes in Frankreich. Ein Jahr später wurde er mit einem Grammy für sein Lebenswerk geehrt. In der Rock and Roll Hall of Fame war er längst. Er galt stets als Frauenheld.



Zumindest hat er vom Style her nichts anbrennen lassen. Stets gut gekleidet, gern mit Anzug und Hut hat er bis zuletzt eine sehr gute Figur bei seinen Bühnenshows abgegeben, wie hier im September 2012 beim Konzert in der Berliner Waldbühne.



Mit seinem Album "I am your Man" hatte Cohen großen Erfolg. Die Platte, die durch die Verwendung von Synthesizern und durch düsterere Texte auffällt, wurde in Los Angeles aufgenommen, wo Cohen auch lebte.





2011 wurde Leonard Cohen mit dem spanischen Prinz-von-Asturien-Preis in der Kategorie Geisteswissenschaften und Literatur ausgezeichnet. Die Jury begründete ihre Entscheidung damit, dass Cohen Poesie und Musik zu einer einzigartigen Einheit zusammenführe.



Cohen war 1934 als Sohn einer wohlhabenden jüdischen Familie in Montreal geboren worden. Schon früh lernte er Gitarre spielen, schrieb Gedichte und Romane. Der Durchbruch als Musiker gelang ihm in den 60er Jahren in New York, wo er im legendären Chelsea Hotel lebte und Kollegen wie Bob Dylan, Joni Mitchell und Janis Joplin kennenlernte - letzterer setzte er in dem Song "Chelsea Hotel No. 2" ein Denkmal. Dieses Foto stammt aus dem September 1979.



Cohen, hier 1976 in Frankfurt am Main. Zuletzt lebte er in Los Angeles in der Nähe seiner beiden Kinder und seines Enkelkindes. Erst im vergangenen Monat hatte er mit "You Want It Darker" seine letzte, sehr morbide Platte herausgebracht. In den Songs setzte er sich mit der eigenen Sterblichkeit auseinander.

Cohens Sohn Adam erklärte am Freitag, mein Vater ist friedlich in seinem Haus in Los Angeles verstorben. Bis zu den letzten Augenblicken seines Lebens habe er mit seinem einzigartigen Humor Texte verfasst. Das Musikmagazin "Rolling Stone" schrieb: "Nur Bob Dylan hat einen tiefgreifenderen Einfluss auf seine Generation gehabt und vielleicht nur Paul Simon und seine Landsfrau Joni Mitchell waren auf einer Stufe mit ihm als Song-Poet".



Zu seiner Fangemeinde zählten Musikerkollegen wie Bob Dylan und die Band R.E.M.. Sein Song "Hallelujah" wurde zum Kulthit, als Musiker Jeff Buckley ihn 1994 coverte. Seitdem ist das Lied zu einem modernen Standard geworden, kommt in Youtube-Videos, Reality-Shows und Konzerten von Schulchören vor. In Montréal errichteten Trauernde einen von Kerzenlicht gesäumten Schrein, mit dem sie Cohen gedachten. Auf einer Girlande war zu lesen: "Hallelujah". | Weitere Bildergalerien

17 deutsche Musiker singen Cohen

Cohens Werk ist gewaltig. Mit seinem Song: "First we take Manhattan" hat er Berlin eine ganz besondere Hymne gewidmet, in der es weiter heißt: "then we take Berlin". Der Berliner Künstler Misha G. Schoeneberg hat kurz vor Cohens 80. Geburtstag vor zwei Jahren die Platte "Poem" herausgebracht. Darauf haben 17 deutsche Musiker wie Madsen, Reinhard May, Nina Hagen oder auch Fehlfarben Cohen-Songs interpretiert – in deutscher Sprache. Übersetzt hat sie Schoeneberg, der auch schon Texte für Rio Reiser geschrieben hatte und gemeinsam mit Claudia Roth Tour-Manager von Ton Steine Scherben war.

22 Jahre bis zur Realisierung von "Poem"

Er wollte damit das 50 Jahre umfassende Werk von Cohen geraderücken. Denn viele hätten gar nicht gewusst, wovon Cohen da eigentlich singe. Sie hätten ihn als einen Schmusemusiker eingestuft, sagte Schoeneberg in einem Interview mit der "Südwest Presse" zur Motivation für die Platte "Poem". Besonders "Halleluja" eines der populärsten Stücke von Cohen, werde von vielen Hörern inhaltlich einfach ausgeblendet. "Es ist einfach nur gruselig, wenn 15-Jährige das in Castingshows singen und nicht ansatzweise wissen, worum es da eigentlich geht", sagt Schoeneberg in dem Interview. Vielmehr sei "Halleluja" ein durch und durch jüdisches Lied, das davon erzähle, was aus dem Fehltritt König Davids resultiere. Das habe er mit der Übersetzung ins Deutsche offenlegen wollen. Das Besondere an der Lyrik Leonard Cohens seien die Tiefe und biblischen Bezüge, sagte Schoeneberg im Gespräch mit Deutschlandradio Kultur.

Von der ersten Anfrage für die Erlaubnis zur Übersetzung der Songs bei Cohen bis zur Realisierung der Platte vergingen 22 Jahre. Schoeneberg hätte damals zu dem kanadischen Musiker gesagt: "Ich will für Sie das tun, was Rilke für die Klassiker und Zweig für Baudelaire gemacht haben." Wie er der Deutschen Welle sagte, ist Cohen erstaunlicherweise einverstanden gewesen.



Ursprünglich sollte Rio Reiser die übersetzten Songs singen. Durch den Tod von Reiser geriet das Projekt zunächst ins Stocken. Erst 2012 sei es mit dem Sänger Max Prosa wieder in die Gänge gekommen, der die deutsche Version von "Halleluja" singt.

Sein letztes Album eine Art Todesahnung

Zudem sei die Übersetzung eine langwierige Geschichte gewesen, sagte Schoeneberger der Südwest Presse. Die Texte seien erst nach dem Lesen von zwei unterschiedlichen deutschsprachigen Gegenlesern freigegeben worden. Die deutschen Künstler seien aber schnell bereit gewesen, die deutsche Versionen zu singen. Leonard Cohen selbst brachte vor wenigen Tagen sein 14. und letztes Album raus: "You want it darker". Mit von der Partie sind sein Sohn Adam und der Chor der Synagoge in seiner Geburtsstadt Montréal. Womöglich in einer Art Todesahnung singt er auf darin die Zeile "Hineni, Hineni, my Lord" ("Ich bin bereit, Herr").



Der beste Neueinstieg in dieser Woche in den deutschen Single-Charts ist übirgens Pentatonix mit einem Cover von "Hallelujah" gelungen. Das Stück belegte auf Anhieb Platz 59.