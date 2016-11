Bambi-Verleihung 2016 in Berlin - Ein goldenes Reh für Jogi, Robbie und den Papst

17.11.16 | 10:46 Uhr

Was haben der deutsche Bundestrainer Joachim Löw, Papst Franziskus und Popstar Robbie Williams gemeinsam? Ein goldenes Rehkitz im Schrank. Die drei sind Preisträger des "Bambi" 2016 und fast alle holen ihre Trophäe heute persönlich in Berlin ab.



Trotz schlanker Fesseln und grazilem Hals, ganze zweieinhalb Kilo wiegt eine Bambi-Trophäe. Nun gut, sie ist ja auch mit solidem Gold umhüllt. Das war allerdings nicht immer so. Die ersten Bambi-Trophäen waren weiß und aus Keramik gefertigt. Erst zum zehnten Geburtstag des vom Burda-Verlag verliehenen Medienpreises wurde aus dem weißen ein goldenes Kitz.

Vom "Bundes-Jogi" zum "Integrations-Jogi"

Am Donnerstag wird der Bambi nun schon zum 68. Mal verliehen. Im Stage Theater am Potsdamer Platz in Berlin-Mitte. Rund 800 Gäste sind zur Gala eingeladen. Darunter soll auch Bundestrainer Jogi Löw sein, der in diesem Jahr den "Integrations-Bambi" bekommt.



Er habe die Nationalmannschaft zu einem "Botschafter für ein Deutschland des Miteinanders und zu einem Paradebeispiel für gelungene Integration" gemacht, begründet die Jury ihre Entscheidung. Der frisch gekürte "Integrations-Jogi" kann sich am Donnerstag zusammen mit Ex-Nationalspieler Bastian Schweinsteiger freuen, der in der Kategorie "Ehrenpreis der Jury" geehrt wird. Schweini wird am Donnerstagabend zusammen mit seiner Frau, der serbischen Tennisspielerin Ana Ivanovic über den roten Teppich laufen. In der Kategorie "Sport" erhält die Tennis-Weltranglisten-Erste Angelique Kerber ein goldenes Reh.

Milleniums-Bambi für den Papst

Seinen Bambi schon entgegengenommen hat Papst Franziskus. Das Operhaupt der katholischen Kirche wird in der Kategorie "Millenium" für seine gelebte Nächstenliebe geehrt. Er habe die Linderung der Leiden der Armen in den Mittelpunkt seines Pontifikates gerückt und die Menschheit angesichts der weltweit wachsenden Flüchtlingsströme zu mehr Hilfsbereitschaft und Barmherzigkeit aufgefordert", heißt es in der Begründung der Jury.



Die aus Syrien stammende Yusra Mardini, die bei der Olympiade in Rio in diesem Sommer Mitglied des Flüchtlingsteams war, überreichte den Preis schon vor der Preisverleihung im Vatikan in Rom - was am Donnerstag in Berlin als Video zu sehen sein soll.

Papst Franziskus nahm seinen Bambi schn vorab in Empfang.

Bambi für Mister Tiger-Slip Robbie Williams

Als erster auf die Bühne darf am Donnerstag der britische Alleinunterhalter Robbie Williams. Der Popstar eröffnet die Gala und darf anschließend auch gleich den Bambi in der Kategorie "Musik International" einsacken. Beim Bambi performen soll außerdem Williams Landsmann, der Rock-Musiker Sting.

Noch ein Bambi für Udo Lindenberg

Die Kategorie "Musik national" geht in diesem Jahr an Udo Lindenberg. Der Rockmusiker wurde zwar schon 2010 für sein Lebenswerk ausgezeichnet, jetzt legt die Bambi-Jury aber noch einmal nach. Lindenberg habe mit seinem Album "Stärker als die Zeit" seinen Status als einer der größten Musiker Deutschlands gefestigt, heißt es in der Begründung der Jury.

Ihm gelinge damit das Kunststück, nicht nur seine treuen Fans zu erreichen, "sondern auch eine junge Generation, die zu Beginn seiner im fünften Jahrzehnt stehenden Karriere noch nicht einmal geboren war". Zum Beispiel die Fans des 22 Jahre alten Dj und Produzenten Felix Jaehn, der auch im Stage Theater performt und mit dem "Entertainment"-Bambi nach Hause gehen darf.

Gut aufgelegt: Dj Felix Jaehn gewinnt in der Kategorie "Entertainment"

Obwohl einige Bambis schon verteilt sind, alle Gewinner sind noch nicht klar. Offen ist beispielsweise noch, wer in der Kategorie "Lebenswerk" ausgezeichnet wird. Im vergangenen Jahr war das der inzwischen verstorbene Fernsehproduzent Wolfgang Rademann.



Olympiahelden für Publikums-Bambi nominiert

Fast bis zum letzten Moment bleibt auch offen, wer den Publikums-Bambi mit nach Hause nehmen darf. Nominiert sind sieben Sportler, die im Sommer bei Olympia geglänzt haben. Unter ihnen ist auch der Potsdamer Kanute Sebastian Brendel. Welcher Hochleistungssportler neben der Medaille bald ein Bambi sein Eigen nennen darf, entscheidet das Publikum. Abgestimmt werden kann noch bis Donnerstagabend um 21:30 Uhr (Hier geht's zum Voting).



Spannend bleibt auch, wer am Donnerstagabend über den roten Teppich flanieren wird. Auf der Gästeliste stehen u.a. Promis wie Thomas Gottschalk, Matthias Schweighöfer, Florian David Fitz und Karoline Herfurth.

Diese bambi-gewinner stehen bisher fest Ehrenpreis der Jury Bastian Schweinsteiger

Bastian Schweinsteiger hat als Ausnahmesportler den nationalen und internationalen Fußball deutlich geprägt. Bei der Bambi-Verleihung erhält er deshalb den "Ehrenpreis der Jury".

Entertainment Felix Jaehn



Der mit Gold und Platin ausgezeichnte 22 Jahre alte Dj und Produzent Felix Jaehn erhält den Entertainment-Bambi. Die Begründung der BAMBI-Jury: "Felix Jaehn verbindet als DJ und Produzent das Beste aus unterschiedlichen Genres und schlägt musikalische Brücken zwischen Generationen."



Musik International Robbie Williams

Seine Karriere startete Robbie Williams 1990 in der Boygroup "Take That". Inzwischen ist der Brite ein Superstar mit rund 70 Millionen verkauften Alben. Nach drei Jahren Pause hat Williams jetzt ein neues Album herausgebracht: "The Heavy Entertainment Show"



Musik National Udo Lindenberg



70 Jahre, 45 Alben in weit mehr als 40 Jahren und Millionen treue Fans. Udo Lindenberg ist einer der erfolgreichsten Musiker Deutschlands. Unverwechselbar ist nicht nur sein Auftreten mit Hut, Sonnenbrille, dunklen Klamotten und der typisch näselnden Lindenberg-Stimme. Auch seine musikalische Sprache ist unverwechselbar und berührt seine zahlreichen Fans immer wieder neu. Sein Repertoire umfasst melancholischen Balladen, Satire, Zeitkritik, Liebeslieder und jede Menge Rock.



Sport Angelique Kerber



Angelique Kerber hat sich in diesem Jahr einen Kindheitstraum erfüllt: Sie ist Nummer 1 der Weltrangliste. Damit hat sie auch den deutschen Sportfans einen Traum erfüllt. Dafür gibt es den Bambi in der Kategorie Sport.

Millenium Papst Franziskus



Er setzt sich für die Ärmsten der Welt ein und lebt damit einen der prägendsten Grundsätze des Christentums: die Nächstenliebe. Dafür wird Seine Heiligkeit Papst Franziskus mit dem BAMBI in der Kategorie "Millennium" geehrt.

Integration Joachim Löw



Laut Bambi-Jury ist die deutsche Nationalmannschaft ein gelungenes Beispiel für Integration. Zehn der 23 Spieler haben ausländische Wurzeln. Ihr Trainer Joachim Löw habe gezeigt, wie sich erfolgreiche Integration umsetzen lässt.



Fernsehen Florian Silbereisen Jüngster Moderator einer Samstagabendshow, Schauspieler und Schlagerstar – Florian Silbereisen wird mit dem Bambi in der Kategorie "Fernsehen" ausgezeichnet.

Bambi 2015 - Vom Kuschelpulli bis zum Prinzessinnenkleid

In 15 Kategorien ehrte die Hubert Burda Media "Menschen mit Visionen und Kreativität" bei der Bambi-Verleihung 2015. Der erste Bambi des Abends ging an die Künstler der Vox-Fernsehsendung "Sing meinen Song" in der Kategorie "Musik National".



Einige Preisträger waren schon vor der Verleihung bekannt. Mit dem Bambi in der Kategorie "Schauspielerin international" wurde dieses Jahr die zweifache Oscar-Preisträgerin Hilary Swank geehrt.



Im August feierte er noch stolz sein 50. Bühnenjubiläum, nun erhielt Ottifanten-Papa Otto Waalkes den Bambi in der Kategorie "Comedy". Es war bereits sein fünfter Bambi.



Der Bambi in der Kategorie "Schauspieler National" ging an Tobias Moretti - und das obwohl er Österreicher ist.



Die britische Sängerin und Schauspielerin Rita Ora wurde in der Kategorie "Musik International" ausgezeichnet. Die 24-Jährige erhielt bereits viermalig Platin.

Schauspielerin Ruth-Maria Kubitschek nahm stellvertretend für ihren Lebenspartner Wolfgang Rademann den Bambi in der Kategorie "Lebenswerk" entgegen. Aufgrund einer Erkrankung konnte er nicht persönlich erscheinen.



Einen Ehrenpreis konnten Dieter Hallervorden und Til Schweiger gemeinsam entgegennehmen. Für ihre Alzheimer-Tragikomödie "Honig im Kopf" erhielten sie einen besonderen Bambi.



Mit typischer Siegerpose jubelte Jan Frodeno über seinen Bambi in der Kategorie "Sport". 2015 wurde er Ironman-Weltmeister bei sengender Hitze auf Hawaii.



Für sein außerordentliches Engagement erhielt Thomas Jansen den Bambi in der Kategorie "Integration". Mit seinem Projekt "Kick im Boxring" hilft er Jugendlichen mit Problemen wieder auf die Beine.



Topmodel Heidi Klum freute sich das erste Mal 2003 über einen Bambi in der Kategorie "Mode". Beim zweiten Mal hieß die Kategorie jetzt "Fashion" - die Preisträgerin aber wieder Heidi Klum.



Der Film "Who am I - Kein System ist sicher" setzte sich in der Kategorie "Film national" gegen "Victoria" und "Wir sind jung. Wir sind stark." durch.



Den Publikumsbambi in der Kategorie "Beste Unterhaltungsshow" für "Grill den Henssler nahm nicht der Star Koch Steffen Henssler entgegen, sondern seine Co-Moderatorin Ruth Moschner.



Ganz cool - in Jeans und Schlabberpulli - nahm Henriette Confurius ihren Bambi in der Kategorie "Schauspielerin National" entgegen. Ihre Dankesrede begann sie mit den Worten: "Eben habe ich noch gehofft, dass ich es nicht bin, aber jetzt freu ich mich doch."



Bekannt geworden ist der Ire Rea Garvey als Sänger. Seinen Bambi in der Kategorie "Für unsere Erde" hat er jedoch für sein "Clearwater Project" zur Säuberung von Trinkwasser in Ecuador erhalten.



"Für seine politischen Verdienste um die deutsche Einigung und europäische Politik" wurde Wolfgang Schäuble mit dem Bambi in der Kategorie "Millenium" ausgezeichnet. Er ist seit 1972 Mitglied des Bundestages und somit der dienstälteste Abgeordnete in der Geschichte der Bundesrepublik.



Vor der Verleihung trafen sich Gäste und Nominierte bereits auf dem roten Teppich. Sylvie Meis (ehemals Sylvie van der Vaart) bezauberte die Fotografen mit ihrem Aufsehen erregenden Kleid.



Iris Berben kündigte bei der Verleihung ihren Schauspielkollegen Tobias Moretti ("Das Zeugenhaus") an, der für den Bambi in der Kategorie "Schauspieler national" nominiert war und gewann.



Lady in Red: Elegant und doch exotisch zeigte sich Uschi Glas an der Seite ihres Mannes Dieter Hermann auf dem roten Teppich.



Sichtlich begeistert von ihrem Kleid posierte Oliver Pocher mit seiner Lebensgefährtin, der Berliner Tennisspielerin Sabine Lisicki.



Boxerin Regina Halmich überzeugte mit Muckis und einem blütenweißen Kleid.



Generationen von Topmodels fanden sich auf dem roten Teppich des Bambi 2015. Nicht nur Model-Mama Heidi Klum, sondern auch ihr ehemaliger Schützling Lena Gercke besuchte die Verleihung.



Mesut Özil brachte seine On-Off-Freundin Mandy Capristo (ehemaliges Bandmitglied von Monrose) mit zur Verleihung. | Zum Artikel über die Verleihung | Zum Artikel über den Roten Teppich | Weitere Bildergalerien Play Pause Fullscreen