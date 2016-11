Mehr als 1.000 Schädel aus Afrika in Berliner Depots

Die Berliner Charité hat in der Vergangenheit bereits sterbliche Überreste afrikanischer Aufständischer zurückgegeben, die gegen deutsche Kolonialherren gekämpft hatten. Doch nach MDR-Informationen befinden sich in Berlin noch immer mehr als 1.000 Schädel afrikanischer Herkunft.

In anthropologischen Sammlungen in Berlin befinden sich mehr als 1.000 Schädel aus den

früheren deutschen Kolonien in Afrika. Sie stammten teilweise von Aufständischen, die während der damaligen Kolonialkriege von deutschen Truppen hingerichtet und deren Körperteile zu Forschungszwecken nach Berlin geschickt worden seien. Das berichtet das MDR-Magazin "Fakt" (22.11., 21.45 Uhr) unter Hinweis auf Bestandslisten aus der Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK).