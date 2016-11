"F*cking ruining my concentration up here"

Zwei Vorbands später erscheinen Placebo erst einmal nur auf der gigantischen Leinwand. Der Opener ist ihr Video zu "Every You Every Me" von ihrem zweiten Album von 1998. "Pure Morning" aus dem gleichen Jahr folgt sofort. Das Trio, live erweitert um weitere drei Musiker, betritt die Bühne. Sänger Brian Molko trägt schwarz, wie auch ein Großteil des Publikums. Dazu eine akkurate Monchichi-Frisur.

Echte Nähe entsteht bei so großen Bands in so großen Hallen meist nur in unvorhergesehenen Situationen: Technikaussetzer, Patzer oder so etwas. Im Falle von Brian Molko genügen zwei zu draufgängerische Tänzer vor der Bühne. Er ermahnt sie wirklich sauer, dass dies kein Limp Bizkit Konzert sei. Alle sollten auf einander acht geben. "F*cking ruining my concentration up here. I’m trying to work." Und weiter: "Benehmen wir uns egoistisch oder mit Liebe?"

Nach 90 Minuten ist die "Melancholic Section" beendet und Molko fragt: "Wanna have some Spaß? Spaß means dancing!" und dann endlich fliegen einem die Kracher um die Ohren, auf die viele gewartet haben: "For what it's worth", "Special K" und zum Schluss, natürlich, "Song to say goodbye" und "Bitter End".

Das Konzert endet auf seinem Höhepunkt. Also fast. Noch vier Zugaben und Placebo verabschieden sich mit ihrer wunderbaren Version von Kate Bush's "Running Up That Hill" und dem Versprechen, dass sie wiederkommen.

Ja, bitte.