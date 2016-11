Regisseur Steffen Heidenreich, 1988 in Karlsruhe geboren, studiert seit 2011 Film- und Fernsehregie an der HFF "Konrad Wolf" in Potsdam-Babelsberg. "Und ich so äh" ist sein Abschlussfilm - ebenfalls wie für Martin Gasch, Kamera, und Elizabeth M. Albrecht, Produktion.