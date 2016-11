Neu-Eröffnung in Potsdam

Der Alte Markt in Potsdam war einst das Herzstück der preußischen Residenz. Nach dem Stadtschloss erhält der Platz nun auch an der Südseite sein historisches Antlitz zurück. Ab Montag wird dort das Museum Barberini erstmals geöffnet - zunächst noch ohne Bilder. Von Sigrid Hoff

Über 250 Jahre ist es her, dass Friedrich II. das Palais Barberini nach dem Vorbild eines römischen Palastes errichten ließ. Jetzt ist die Schaufassade am Alten Markt wiedererstanden: als Replik mit prächtigen Sandsteinsäulen, breiter Hofdurchfahrt und einem von Vasen bekrönten flachen Dach nach alten Fotos - eine Auflage der Stadt, wie Architekt Thomas Albrecht betont.

Renoir und Manet sind zwei der Künstler, deren Werke ab Ende Januar 2017 in Potsdam zu sehen sein werden. Dann eröffnet das Museum Barberini.

Mit großer Perfektion feiert hier ein Barockbau seine Wiederauferstehung. Allein das große Tor rechts vom Eingang, das den für den Museumsbetrieb notwendigen Lastenaufzug verbirgt, verrät die neue Zeit. Auch der ursprünglich offene Hofdurchgang ist jetzt verglast. Dennoch können Besucher künftig durchlaufen bis zur Havel. Die Eingangshalle mit ihren Rundsäulen und Wölbungen suggeriert das Alte, die kantigen hohen Säulen des Treppenhauses verweisen hingegen auf das Neue – jedoch so dezent, dass man bald vergessen haben wird, in einem Neubau zu stehen. Dazu tragen auch edle Oberflächen wie polierte Wände und Parkettfußböden bei.

Bei der Gestaltung der 17 Säle orientierten sich die Architekten an der Berliner Gemäldegalerie, die das Büro Hilmer, Sattler und Albrecht vor 20 Jahren entworfen hatte. "Wir haben zwei Typen von Räumen. Einmal mit einer flachen Lichtdecke und einmal einer Lichtdecke mit Vouten, mit einer Gipsrundung, die in den Details an die Gemäldegalerie angelehnt ist. Das ist alles im Einklang mit dem Bauherrn", erklärt Albrecht.