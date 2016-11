Drei Jahre in den Charts: "Stadtaffe" des Berliner Musikers Peter Fox von 2008 ist eines der erfolgreichsten Alben aller Zeiten in Deutschland. Jetzt hat die Neuköllner Oper ein Musical daraus gemacht. Am Mittwoch war Premiere. Von Jakob Bauer

Man hört in der Neuköllner Oper natürlich nicht Peter Fox, sondern die sechs Darsteller dieses Abends. Einer von ihnen ist F., der Protagonist des Stücks. F. wacht in einem Krankenhaus auf. Ohne Erinnerung, mit einem furchtbaren Schädel. Die Schwester flößt ihm Schmerzmittel ein, das Licht geht aus. Und der Trip in die Nacht beginnt.

Irgendwas stimmt nicht, Zeit und Ortsdimensionen sind außer Kraft gesetzt – und bleiben es auch. F. versucht händeringend herauszufinden, was passiert ist, aber es ist Nacht, in seinem Kopf und in den Welten, in die er hinabsteigt. Diese Welten konfrontieren ihn schonungslos mit seiner Vergangenheit: Die Freundin, die ihn verlassen hat, weil er ein zu großer Macho, ein Affe, ist. Der drogenabhängige Freund, der ihm eine Mitschuld an seinem Tod gibt. Der Rausch, der von einem auf den anderen Moment von heftigster Euphorie zum todernsten Problem werden kann.