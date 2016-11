Auf Tour mit Halt im Postbahnhof - "Prenzlschwäbin" erstmals auf einer Berliner Bühne

29.11.16 | 13:05 Uhr

Gebürtig in Esslingen, wohnhaft in Prenzlauer Berg - niemand hat aus dieser Kombination so ein Geschäft gemacht wie die "Prenzlschwäbin". Am Dienstag zeigt Bärbel Stolz ihr Programm nach Terminen in der schwäbischen Heimat "zu Hause" in Berlin. Von Anke Fink

Sie ist vor 20 Jahren nach Berlin gekommen, um klassisch Schauspiel zu studieren. Sie musste aber erst auf ihren Heimatdialekt zurückgreifen und Kinder kriegen, um richtig groß rauszukommen. Bärbel Stolz - alias die "Prenzlschwäbin" - hat einen gut laufenden Youtube-Kanal, ist inzwischen Bestseller-Autorin mit "Isch des Bio?", sie dreht einen Film als "Prenzlschwäbin" und steht am Dienstagabend zum ersten Mal mit dieser Rolle auf einer großen Bühne in Berlin. Bärbel Stolz ist seit Anfang Oktober auf Tour mit dem Titel "Isch des Bio". Premiere war selbstverständlich in Stuttgart im Theaterhaus.

Vor tausend Leuten zwei Stunden lang Stand up liefern

Die Tour führte sie bislang nur an Orte im Südwesten der Republik. Berlin, wo die "Prenzlschwäbin" ja eigentlich entstanden ist, hat nur diesen einen Termin im Postbahnhof, in den etwa 400 Menschen passen. Einige wenige Restkarten gibt es noch. Das Programm, in dem Bärbel Stolz zwei Stunden lang ganz allein auf der Bühne steht, hat sie aber auch schon in Esslingen vor 1.000 und in Karlsruhe vor 700 Leuten gegeben. "Das war echt aufregend", erinnert sie sich.

Auf die Idee gekommen, die "Prenzlschwäbin" auf die Bühne zu bringen, ist ein Konzertveranstalter aus Baden-Württemberg. "Er hat mich für ganz viele Orte gebucht, ohne zu wissen, wie das mit mir sein wird", so Bärbel Stolz. Sie hätten es einfach ausprobiert und es habe super funktioniert. "Jetzt freue ich mich, nachdem ich in der Heimat gespielt habe, auch zu Hause spielen zu können", sagt die Schauspielerin weiter. Inzwischen gibt es auch Anfragen etwa aus Köln und München. Sie geht davon aus, dass da auch noch weitere Orte im Norden und Osten des Landes hinzukommen werden.

Prenzlschwäbin finanziert Lebensunterhalt

Bis jetzt hat sich das Publikum aus verschiedenen Leuten zusammengesetzt. Die Gäste sind zwischen zwölf und 70 Jahre alt, wie sie sagt. Einige kennen sie durch die Videos, andere durch das Buch – am Ende seien alle "immer sehr fröhlich", erzählt die Schauspielerin, die ihre zwei der Inspiration zur "Prenzlschwäbin" dienenden Kinder nicht mit auf Tour nimmt. Die Figur der zugezogenen Schwaben-Bio-Mutter vom Prenzlauer Berg war nämlich eigentlich ein Bewerbungsvideo der Schauspielerin Bärbel Stolz, die nach der Geburt ihres Kindes, wieder Engagements haben wollte. Inzwischen kann sie von der Figur der "Prenzlschwäbin" leben. "Ich hoffe, dass ich meinen Lebensunterhalt weiter damit verdienen kann."

Ihr Gesicht kannten viele schon vor ihrem Durchmarsch als "Prenzlschwäbin", hat sie doch bei "Verliebt in Berlin", "Türkisch für Anfänger" oder auch "Fack ju Göthe" mitgespielt. Sie hat an der Schauspielschule "Ernst Busch" in Berlin studiert. "Da wird man auf Theater getrimmt." Sie hat auch in Weimar und Karlsruhe am Theater gespielt, aber so ganz wollte sie sich nicht an ein Ensemble binden, sagte sie heute. Dennoch hilft ihr dieser Hintergrund jetzt schon ein zweistündiges Stand up-Programm allein zu tragen. Und die "Prenzlschwäbin" hat für die gebürtige Esslingerin Entwicklungspotenzial. Sie kann sich gut vorstellen, dass die Figur auch älter werden darf. Ideen hat sie viele. "Die 'Prenzlschwäbin' funktioniert sicher auch noch in ein paar Jahren."