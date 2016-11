Raphael Gross leitet Deutsches Historisches Museum in Berlin

Der Historiker Raphael Gross wird neuer Präsident des Deutschen Historischen Museums (DHM) in Berlin. Er solle so bald wie möglich den Posten übernehmen, teilte das Büro von Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) am Donnerstag mit. Gross habe bewiesen, dass er profilierte Einrichtungen mit ruhiger Hand führen und ideenreich weiterentwickeln könne.