Der Regisseur der Berliner Volksbühne, Herbert Fritsch, ist der Ansicht, dass der frühere Direktor der Tate Gallery of Modern Art in London, Chris Dercon, als künftiger Intendant antreten soll. Er sei zwar mit dieser kulturpolitischen Entscheidung nicht einverstanden und habe für sich beschlossen, die Volksbühne zu verlassen, sagte Fritsch am Dienstag im Kulturradio vom rbb. Trotzdem sei er dagegen, dass die Entscheidung, Dercon an die Stelle Frank Castorfs treten zu lassen, rückgängig gemacht werde.