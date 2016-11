Inszeniert derzeit am Berliner Ensemble

"Jedes Mal, wenn ich in Berlin bin, besuche ich ihr Grab und lege ein paar Rosen dort ab", sagte der US-Amerikaner der Berliner Zeitung "B.Z." (Sonntag) über Dietrichs Grab auf dem als Künstlerfriedhof bekannten III. Städtischen Friedhof Stubenrauchstraße."Ich bin ein großer Fan von Marlene Dietrich."

Ihre Show in Paris habe Wilson 18 Mal gesehen. "Ich habe viel von ihr gelernt, sie war eine brillante Kennerin von Licht und Bewegung." Wilson inszeniert derzeit am "Berliner Ensemble" Samuel Becketts "Endspiel" - Premiere ist am 3. Dezember.