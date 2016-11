Premierenkritik | Meyerbeers Hugenotten an der Deutschen Oper

"Les Huguenots" - die Mammutoper um die Bartholomäusnacht gilt als das beliebteste Werk des 19. Jahrhunderts. Jetzt hat der New Yorker Regisseur David Alden die Hugenotten an der Deutschen Oper in Berlin inszeniert. Von Maria Ossowski