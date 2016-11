Ab 2018 soll aufwändig umgebaut werden in der Berliner St. Hedwigs-Kathedrale und dem benachbarten Sitz des Erzbischofs. Das wird teuer: 60 Millionen Euro sind veranschlagt. Jetzt gibt der Bund bekannt, ein Fünftel der Kosten zu übernehmen.

Insgesamt zwölf Millionen Euro wird der Bund in den kommenden drei Jahren zum Umbau der St. Hedwigs-Kathedrale beisteuern. Das bestätigte am Freitag eine Sprecherin des Bundesbauministeriums. Damit ist ein Fünftel der Kosten für das Projekt gedeckt, die das Erzbistum Berlin auf 60 Millionen Euro schätzt.

Die Bauarbeiten an der St. Hedwigs-Kathedrale sollen frühestens 2018 beginnen. Der Berliner Erzbischof Heiner Koch betonte, er werde das Projekt erst angehen, wenn die Kosten gedeckt seien. Das Erzbistum selbst hat dafür Eigenmittel in Höhe von 20 Millionen Euro zurückgelegt. Weitere 20 Millionen Euro sollen von den anderen 26 deutschen Diözesen und Erzdiözesen kommen. Zieht man die jetzt vom Bund zugesagten zwölf Millionen Euro ab, bleiben noch acht Millionen Euro offen, die das Erzbistum vom Land Berlin und Sponsoren einwerben will.