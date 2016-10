Nichts eint die TV-Gemeinde so sehr, wie der "Tatort" am Sonntag-Abend. Am 13. November läuft die 1000. Folge. Seit Dienstag zeigt die Kinemathek am Potsdamer Platz, was der Tatort seit fünf Jahrzehnten für das Sonntagsgefühl der Deutschen leistet. Von Jakob Bauer

Die blutbefleckte Jacke von "Schimmi" Horst Schimanski, der Noir-Trenchcoat von Dunkel-Detektiv Franz Markowitz, die Lederjacke der dienstältesten Kommissarin Lena Odenthal: Wer die Ausstellungsräume der Tatort-Sonderschau in der Mediathek Fernsehen am Potsdamer Platz betritt, atmet sofort Fernsehgeschichte. Die berühmten Tatort-Requisiten begleiten einen bis zum Herzstück der Ausstellung: sechs Fernsehinseln, in die man sich bequem reinlümmeln und alle 1000 Tatorte in voller Länge anschauen kann.

Nichts eine die deutsche Gesellschaft bis heute so sehr, wie der "Tatort" am Sonntag-Abend, sagt Kuratorin Klaudia Wick. Sie spricht vom "Sonntagsgefühl" und so heißt auch eine der Zusammenstellungen, von der man sich durch die Sonderschau leiten lassen kann. Jede der sechs Fernsehinseln ist einem Jahrzehnt gewidmet. In den Kompilationen hat Wick wichtige Tatorte der jeweiligen Jahrzehnte in rund zehnminütigen Clips zusammengefasst. Wem ein Ausschnitt gefällt, der kann sich mit einem Klick ganz einfach den ganzen Tatort ansehen. Zum Beispiel: Tatort Nummer 1, "Taxi Nach Leipzig" mit Walter Richter als Kommissar Trimmel.

Im Kern geht es in "Taxi Nach Leipzig" weniger um einen Mordfall als um zeitgeschichtliche Ereignisse. Der Kommissar begibt sich undercover auf einen Trip in die DDR, was für ihn - und damals jeden westdeutschen Bürger - gefährlich war. Schon Tatort Nummer 1 deutet an, was in der Ausstellung die Überschrift für die späteren Tatorte der 90er ist: "Die Aufklärer - Schlimme Sache". Der Tatort ist zu dieser Zeit schon eine Fernsehinstanz, die Quote sicher. Also, sagt man sich, trauen wir uns hier doch mal Sachen, die wir uns im Fernsehen eigentlich nicht mehr trauen. Schwere Stoffe, wie Kindesmissbrauch zum Beispiel. Und das Thema wird wichtiger als der Fall.