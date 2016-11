Herz und Kopf regieren zunächst eindeutig: gut so. Wir wollen in Berlin keine noch so grandiosen Kunstwerke sehen, wenn ein Antisemit und Holocaustverharmloser der Verhandlungspartner der Iraner war, wenn dies unsere israelischen Freunde irritiert und wenn die Mullahs sich mit ihrem voraufklärerischen Weltbild zieren.

Die Regierung im Iran wird momentan umgebildet, die nötigen neuen Unterschriften zur Ausfuhr fehlen. Die Iraner fürchten außerdem, ihre Kunstwerke seien in Deutschland in Gefahr und könnten beschlagnahmt werden. Die Garantie auf Rückgabe hat das Land Berlin unterzeichnet, wie dies in einer föderalen Kulturpolitik üblich ist. Die Kunstwerke kommen jedoch in Frankfurt an. Was geschieht, so fragt man sich in Teheran, zwischen Frankfurt und Berlin?

Solche Missverständnisse haben den Prozess begleitet. Deshalb fliegt der Leiter der Kulturabteilung im Auswärtigen Amt, Andreas Görgen, in der kommenden Woche zusammen mit dem Leiter der Neuen Nationalgalerie, Joachim Jäger, nach Teheran, um die Schau noch zu retten.