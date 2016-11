Interview | Berliner YouTuber jkb führt durch das Web-Projekt - #Uploading_Holocaust: Wenn Schüler sich in Auschwitz filmen

02.11.16

Die Kids zücken die Smartphones, immer und überall, auch auf Klassenfahrt in Auschwitz. Der Film "#Uploading_Holocaust" hat aus tausenden solcher youtube-Clips eine Doku gemacht. Im Netz begleitet der Berliner Youtuber jkb das Projekt. Ein Gespräch über Handybilder, Verstörung und die vierte Generation.



Eine Klassenfahrt nach Auschwitz ist Usus für junge Israelis. Wie bei jeder anderen Klassenfahrt auch filmen sich die Schüler bei dem, was sie tun. Jedes Jahr reisen etwa 30.000 von ihnen nach Polen. Ihre Videos laden sie unter dem Suchbegriff "Journey to Poland" bei YouTube hoch, mehr als 20.000 Clips gibt es davon.

Der Dokumentarfilm "#Uploading_Holocaust" ist der erste, der ausschließlich aus diesem YouTube-Material besteht und damit einen sehr persönlichen Blick auf die Erinnerung an den Holocaust im digitalen Zeitalter zulässt. Am Mittwoch hat der Film von Sagi Bornstein und Udi Nir beim DOK Leipzig Filmfestival Premiere. Er ist eine Koproduktion von rbb, BR, ORF und Keshet. Im Netz wird das digitale Projekt mit einem interaktiven Fragebogen vertieft, den die User beantworten sollen. Der Berliner Youtuber Jakob (jkb) führt den Nutzer durch das Projekt - und das nur, weil er selbst einen Clip seiner Reise nach Krakau und Auschwitz bei Youtube hochgeladen hatte.



rbb|24: Was ist Deine Rolle bei "#Uploading_Holocaust"?

jkb: Ich leite die Leute durch das Projekt. In bin so etwas wie die Verbildlichung der Fragen, die an die User gestellt werden. Da werden dann einerseits Ausschnitte von den Leuten aus Israel gezeigt, die nach Polen gereist sind und andererseits Ausschnitte von mir. Zu diesen Ausschnitten werden den Usern Fragen zum Umgang mit dem Holocaust gestellt, die sie auch beantworten sollen. Aber es gibt auch die Möglichkeit, dass die User am Ende selber Fragen an die israelischen Jugendlichen stellen können.

Findest Du den Titel okay oder warst Du etwas irritiert davon?

Als ich den Namen "#Uploading_Holocaust" gehört habe, wusste ich nicht, um was es da gehen könnte. Aber weil die Doku nur aus hochgeladenem Youtube-Material besteht, das Jugendliche mit ihren Handys gedreht haben, finde ich den Namen echt ganz passend. Ohne den Hintergrund zu kennen, ist der Name vielleicht verwirrend, aber er bleibt einem auch im Kopf.

Wie kam es dazu, dass die Doku-Macher Dich für das Projekt angesprochen haben?

An meiner Schule gab es das Projekt "Krakau-Fahrt", bei dem wir mit dem Bus nach Polen gefahren sind. Wir haben uns Krakau, aber auch das KZ Ausschwitz und das Arbeitslager angesehen. Ich habe für meinen YouTube-Kanal ein Video gemacht, in dem über die Reise und ein bisschen über dieses Thema geredet habe. Die Doku-Macher haben im Internet nach deutschen Jugendlichen gesucht, die sich mit dem Thema beschäftigt haben oder dazu etwas hochgeladen haben. Und ich war dann der einzige, der das von sich aus freiwillig gemacht hatte, ohne von der Schule beauftragt worden zu sein. Daraufhin haben sie mir eine E-Mail geschrieben. So ist es dazu gekommen.

Du hast diese Krakau-Fahrt drei Mal mitgemacht, warst also auch drei Mal in Auschwitz. Was hat das mit Dir gemacht?

Das erste Mal war wirklich krass. Ich habe sogar ein 15-Minuten-Video davon gemacht, wo ich einfach meine ganzen Emotionen reinerzählt habe. Ich habe das nirgends veröffentlicht, aber wenn man da langläuft, das alles sieht, es ist kalt, es ist graues Wetter, es regnet ein bisschen - das macht schon was mit einem. Als wir danach im Bus auch noch "Schindlers Liste" gesehen haben, war das wirklich krass. Beim zweiten und dritten Mal kam es mir dann nur noch wie auf einem Platz für Touristen vor. Da waren tausende Touristengruppen, die haben Fotos und Selfies gemacht. Das wirkte dann nicht mehr wie eine Gedenkstätte.

Findest Du den Ansatz angemessen, eine Doku nur aus Videos von Schülern auf Klassenfahrt zu machen?

Komplett. Weil das Material ist hundert Prozent authentisch. Die Schüler haben sich selber gefilmt. Denen wurde nicht gesagt: "Wir filmen Euch jetzt und ihr erzählt ein bisschen was". Es gab erst die Überlegung, zwei deutsche Schulklassen dahin zu schicken und die von einem Kamerateam begleiten zu lassen. Das wäre aber null authentisch gewesen, weil die Leute dann wüssten, sie müssen irgendetwas machen, weil sie jetzt gefilmt werden. Das Material, was die israelischen Schüler gemacht haben, haben die von sich aus gemacht, das ist freiwillig. Man merkt halt einfach, das ist realistisch. Da wird zwischendurch auch mal rumgequatscht.

War es für Dich schwer, als deutsches Gesicht für das Projekt zu stehen?

Ich fand das Projekt interessant. Die haben mir das gut dargestellt, ich habe die Doku gesehen. Ich fand das cool, dass ich bei diesem Projekt mitmachen konnte. Da habe ich leicht zugesagt.

In dem Webprojekt kann man ganz am Ende auch eine Frage an die Israelis stellen. Du hast gefragt: "Haben Israelis immer noch Vorurteile gegen uns?" Du hast eine Antwort von der jungen Israelin Stav bekommen, die das verneinte. Hast Du etwas anderes erwartet?

Ich war mir nicht sicher. Ich habe darüber nachgedacht, wie es für mich wäre, wenn ich in dieser Situation wäre. Aber wenn Leute uns Deutschen gegenüber Vorurteile haben und denken, dass wir heute immer noch Nazis wären oder etwas für den Holocaust könnten, dann finde ich das auch nicht richtig. Wir haben damit nichts zu tun. Wir sind die vierte Generation. Aber trotzdem könnte ich mir vorstellen, dass die israelischen Jugendlichen eine gewisse Abneigung gegenüber Deutschen haben. Und das hätte ich auch nicht schlimm gefunden, aber es hat mich nicht krass verwundert, als sie gesagt hat: "Nein, das ist nicht so."

Im Webprojekt muss man ziemlich viele Fragen beantworten, etwa wie man den Umgang mit dem Holocaust heute findet. Im Januar sollen die Ergebnisse dann veröffentlicht werden. Was glaubst Du, werden die überraschend sein?

Weil das in vielen Schulklassen gemacht wird, könnte ich mir vorstellen, dass viele erstmal keinen Bock haben und sich einfach so durchklicken. Weil die Ergebnisse auch nach Bundesländern ausgewertet werden, könnte ich mir schon vorstellen, dass es Unterschiede geben wird. Bei mir an der Schule wurde das Webprojekt auch schon mal als Test durchgespielt. Die Ergebnisse waren relativ gleich. Aber wir werden sehen, ob es mich überraschen wird.

Was kann man auf Deinem Youtube-Kanal sonst so für Videos sehen?

Größtenteils Reisen als Vlogs. Aber ich habe auch mal eine Longboard-Tour zum Mauerfall mitgemacht, wo wir alle Mauerpunkte abgefahren sind. Ich kenne auch einen von den "ApeCrime"-YouTubern ganz gut - das sind mit die erfolgreichsten deutschen YouTuber. Durch ihn habe ich auch ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen. Wir haben ein Video zusammen gemacht. Aber das Krakau-Video ist das einzige dieser Art.

