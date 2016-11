Musikverlagen in Deutschland drohen Einnahmeverluste in Millionenhöhe. Nach einem Urteil des Berliner Kammergerichts haben die Verlage kein Recht, ohne weiteres an den Einnahmen aus Urheberrechten von Komponisten und Textern beteiligt zu werden. Im Streit mit der GEMA gab das Gericht am Montag dem früheren Piratenpolitiker und Musiker Bruno Gert Kramm und seinem Bandkollegen Stefan Ackermann überwiegend Recht.



Die Verwertungsgesellschaft dürfe im vorliegenden Fall nicht mehr einen Teil der Tantiemen an die Verlage ausschütten, sagte eine Gerichtssprecherin. "Es ist ein großer Tag für alle Urheber", erklärte Kramm nach dem Urteil. Der Musiker, Produzent und Geschäftsführer einer Plattenfirma forderte, "die GEMA-Verwertungsgesellschaft so zu reformieren, dass sie wieder die Verwertungsgesellschaft der Urheber ist und nicht der Verleger".