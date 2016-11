Video: Stilbruch | 03.11.2016 | Patricia Corniciuc

US-Comedians in Berlin über die Präsidentenwahl - "Wenn Trump gewinnt, gebe ich meinen Pass zurück"

05.11.16 | 13:02 Uhr

Clinton oder Trump? Die US-Amerikaner wählen einen neuen Präsidenten. Auch in Berlin und Brandenburg können knapp 20.000 US-Bürger abstimmen - zum Beispiel die amerikanischen Comedians in Berlin. Trump als Präsidenten fänden sie alles andere als lustig.



"Trump als Bauunternehmer würde wahrscheinlich sagen: Was für eine miese Mauer!" Josh Telson, deutsch-amerikanischer Comedian aus Berlin, dichter roter Bart, schwarz gerahmte Brille, steht mit seinem Bruder Noah und zwei weiteren Comedians vor den Resten der Berliner Mauer am Potsdamer Platz. Noah Telson setzt noch einen drauf: „Schlechte Bausubstanz, würde Trump sagen. Die Mauer hat ja nicht mal gehalten.“ „Genau, darauf würde er herumreiten: dass die Mauer gefallen ist“, sagt Josh Telson. Er weiß aber nicht so recht, ob er über seinen Witz schmunzeln kann. Beim Thema Trump fällt ihm und seinen Kollegen von "ComedySportz Berlin" das Lachen schwer.

Die Haltung der Trump-Wähler: Nach uns die Sintflut

Josh und Noah Telson, Sara Nere und Chris Rock sind US-Bürger. Sie haben schon per Briefwahl abgestimmt, alle vier für Hillary Clinton. Donald Trump-Anhänger kennen sie persönlich keine. Dass er überhaupt Präsidentschaftskandidat werden konnte, wundert Josh Telson immer noch: "In den USA gibt es wirklich diese Haltung: Scheiß drauf, nach uns die Sintflut. Es ist ihnen egal. Sie werden Trump wählen, obwohl sie wissen, dass er verrückt ist und schreckliche Dinge tun wird. Aber wenigstens ist er weder Hillary noch Obama."

Die vier Comedians treten mit ihren auf Englisch improvisierten Gags regelmäßig auf Berliner Bühnen auf – zum Beispiel im "Comedy Café Berlin" in Neukölln, das Noah Telson betreibt. Sie improvisieren und nennen es "ComedySportz": Zwei Teams treten gegeneinander an. Sie müssen spontan Begriffe, die das Publikum ihnen zuruft, in Pointen verwandeln. Zum Beispiel Begriffe wie 'Seife'.

"Sie müssen baden, Madam President!"

Josh Telson legt sich auf der Bühne ins Zeug und imitiert einen Sicherheitsbeamten der zukünftigen Präsidentin Hillary Clinton: "Madam President, weil Sie in letzter Zeit nicht geduscht haben, will der Secret Service nicht mehr in Ihre Nähe. So können wir Sie nicht schützen! Sie müssen baden, Madam President." Seine Bühnenpartnerin spielt die steife Präsidentin kerzengerade und mit strenger Miene: "Ich kann nicht. Da sind Spinnen in meiner Dusche." Das Publikum belohnt den Gag mit viel Applaus.



Witze über Trump und Clinton zu machen, fällt den Comedians aber gar nicht so leicht. "Wir Comedians nehmen etwas Absurdes und treiben es auf die Spitze", sagt Chris Rock. "Zum Beispiel US-Republikaner, die sagen, man muss die Macht der Regierung beschränken, ein schlanker Staat ist gut. Die schlankeste Regierung ist dann keine Regierung, schlanker geht es nicht. Aber so absurd du die Aussagen von Trump auch verdrehst – seine Anhänger stimmen dir einfach zu." Noah Telson ergänzt: "Es ist eben schwer, etwas zu überspitzen, das an sich schon absurd ist."

"Wenn Trump gewinnt, gebe ich meinen US-Pass zurück"

Josh und Noah Telson haben eine deutsche Mutter, sind beide in Nordrhein-Westfalen geboren, aber in den USA aufgewachsen. Die aktuelle Wahl hat Josh gezeigt, dass ihm Deutschland mittlerweile viel näher liegt: "Ich habe Kinder hier in Berlin, ich habe vor, eine gute Weile in Deutschland zu bleiben. Die Wahl berührt mich deshalb nicht mehr so wie frühere. Die kriegen da drüben das, was sie verdienen." Sein Bruder Noah dagegen macht sich große Sorgen um die USA: "Selbst wenn Trump verliert, werden wir daran zu knabbern haben, weil er so einen Zorn entfacht hat."