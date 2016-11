Erinnerungen an sein letztes Konzert in der DDR

Zu seinem 80. Geburtstag gibt es nicht nur eine große Sause im Berliner Ensemble, sondern auch einen besonderen Termin in Brandenburg. Wolf Biermann kehrt 40 Jahre nach dem letzten Konzert vor seiner Ausbürgerung aus der DDR zurück in die Nikolaikirche in Prenzlau. Von Katja Geulen

Vor 40 Jahren hatte Wolf Biermann seinen letzten Auftritt in der DDR. In einem Brief an seine Mutter nach Hamburg schrieb er anschließend: "Emma, liebe Mutter, liebste Genossin, nun lach mich nicht aus [...]. Ich habe vor paar Tagen in Prenzlau in einer Kirche gesungen."

Elf Jahre lang hatte er nur im Wohnzimmer seiner Ostberliner Wohnung in der Chausseestraße Konzerte gegeben. Die Veröffentlichung und Aufführung seiner Gedichte und Lieder in der DDR hatte ihm die SED verboten. Doch ein junger Kantor und ein Jugendpfarrer aus der märkischen Provinz konnten ihn 1976 überreden, auf dem X. Uckermärkischen Kirchentag zu spielen - obwohl er Zweifel hatte. "Was kann ein Kommunist diesen DDR-Christen schon erzählen", fragte sich Biermann noch auf der Fahrt nach Prenzlau.