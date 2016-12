Die Cottbuser Band "Do I Smell Cup-cakes" wird Brandenburg 2017 beim Bundesfinale des "Local-Heroes"-Wettbewerbs vertreten.



Am Freitagabend setzte sich die Indie-Rock-Gruppe gegen fünf andere Bands beim Landesfinale in Cottbus durch, wie der Brandenburgische Rockmusikerverband am Samstag mitteilte. Gegen die Siegerband konkurrierten Musikgruppen aus Potsdam, Fürstenwalde und Bad Belzig.



"Local Heroes" ist ein Wettbewerb für Nachwuchsbands, der seit 1990 ausgetragen wird. Bands wie Tokio Hotel, Madsen oder die Guano Apes nahmen bereits daran teil. Im vergangenen Jahr gewann die Berliner Band Peak City das Bundesfinale.