Gisela May ist am Freitag verstorben

Man nannte sie die First Lady des politischen Chansons: Die Schauspielerin und Sängerin Gisela May wurde weltweit auf vielen großen Bühnen mit ihren Brecht-Liedern bekannt. Nun ist sie im Alter von 92 Jahren gestorben. Von Oliver Kranz

Gisela May liebte die Figur vor allem wegen ihrer Widersprüche. Mutter Courage verliert durch den Krieg ihre Kinder. Trotzdem verkündet sie, sie lasse sich den Krieg nicht madig machen. "Da wird das Publikum aktiviert: Sie hat doch eben den Krieg verflucht, was ist mit dieser Frau passiert?" Theater, das zum Denken anregt, war für Gisela May immer das Wichtigste. Dass sie auch in den 90er Jahren für das Publikum präsent blieb, hat sie jedoch dem Fernsehen zu verdanken.

Mutter Courage war Gisela Mays berühmteste Rolle. 14 Jahre hat sie den Planwagen der fliegenden Händlerin über die Bühne des Berliner Ensembles gezogen und der Figur Charme, Witz, aber auch Härte gegeben. "Man sagt immer: Brecht, das ist alles kalt und nüchtern - oh nein, er hatte seinen Figuren sehr viel Gefühl mitgegeben, aber eben auch den Verstand des Publikums gefordert", sagt May.

Von der "Mutter Courage" zu Adelheids "Muddi": Nicht zuletzt wurde Gisela May in den 1990er Jahren durch ihre Rolle der "Muddi" in der ARD-Serie "Adelheid und ihre Möder" mit Evelyn Hamann (r.) bekannt. Weitere Bildergalerien

Auch in hohem Alter zeigte Gisela May noch Bühnenpräsenz, wie hier mit ihren Schauspielkolleginnen Dagmar Manzel (l.) und Ute Lemper (r.) anlässlich der Kurt-Weill-Woche 2013.

Am 4. November 1989 zog die Künstlerin (4.v.l.) mit Schauspielkollege Dieter Wien als eine von rund 500.000 Demonstranten durch Ost-Berlin. Sie fordern: "Demokratie - jetzt oder nie!" Die Alexanderplatz-Demonstration gilt als die größte Protestdemonstration in der Geschichte der DDR.

Doch nicht nur auf den großen Bühnen war Gisela May zu sehen. Im Studentenkeller "Zur Rosen" in Jena gab sie ebenfalls ihre Chansons zum Besten.

Bekannt wurde Gisela May in den 1950er- und 1960er-Jahren durch ihre zahlreichen Brecht-Interpretationen,...

Vor zwei Jahren am 31. Mai feierte das "Jahrhundert-Phänomen" 90: Geburtstag. Als Tochter eines Schriftstellers und einer Schauspielerin wurde die Chanson-Sängerin und Brecht-Interpretin Gisela May am 31. Mai 1924 im hessischen Wetzlar geboren.

Sie spielte die Mutti in der ARD-Krimiserie "Adelheid und ihre Mörder". Von 1992-2007 hat Gisela May gemeinsam mit Evelyn Hamann vor der Kamera gestanden - und sie hat auch diese Rolle gemocht. Geboren wurde sie 1924 in Hessen. Ihr Vater schrieb Kabaretttexte, ihre Mutter war Schauspielerin." Meine Eltern waren beide links orientiert. 1928 ist mein Vater in die SPD eingetreten. In einem solchen Milieu aufzuwachsen, legte einen gewissen Grundstein bei mir. Aber das Künstlerische war immer vorhanden", erzählt May.

Gisela May war schon als Mädchen klar, dass sie Schauspielerin werden wollte. Mitten im Zweiten Weltkrieg besuchte sie in Leipzig die Theaterschule und wurde danach als Soubrette ans Komödienhaus Dresden engagiert. Von dort arbeitete sie sich kontinuierlich nach oben. Danzig, Görlitz, Schwerin und Halle hießen die Stationen, bevor sie 1951 nach Berlin ans Deutsche Theater kam. "Ich habe mich mühsam von Station zu Station voran gearbeitet. Das war eine wichtige Erfahrung, denn das Handwerkszeug, das lernen Sie nicht in Berlin. Das Handwerkszeug lernen Sie an kleinen und mittleren Bühnen, wo alle vier Wochen eine Premiere ist", erläutert May.