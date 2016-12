Die ausgewählten Stücke für die Autorentheatertage 2017 stehen fest. Wie das Deutsche Theater Berlin am Mittwoch bekanntgab, hat sich die Jury für "Your Very Own Double Crisis Club" von Sivan Ben Yishai, "Kartonage" von Yade Yasemin Önder und "Welches Jahr haben wir gerade?" von Afsane Ehsandar entschieden.

Damit setzten sich drei Frauen mit Einwanderungshintergrund durch. Sivan Ben Yishai ist gebürtige Israelin und lebt in Berlin. In ihrem Stück blicke der Sprecher oder die Sprecherin aus der Vogelperspektive auf eine zerstörte Stadt, heißt es in der Begründung der Jury. Dass die Autorin "Your Very Own Double Crisis Club" auf Englisch geschrieben hat, sei Teil des Konzepts. "Englisch ist für sie eine Art sprachliches Transitland und spiegelt ihre Situation."