Barenboim-Said-Akademie eröffnet in Berlin - Ohne Philosophie keine gute Musik

08.12.16 | 08:12 Uhr

90 Musikstudenten aus dem Nahen Osten werden hier Musik studieren – Juden, Moslems und Christen. Auf dem Lehrplan der Barenboim-Said Akademie als kulturellem Versöhnungsprojekt steht aber nicht nur Musik, sondern auch Philosophie. Von Maria Ossowski

"Humanismus ist die einzige, genauer, die letzte Verteidigungslinie, die wir haben", so der verstorbene amerikanisch-palästinensische Literaturwissenschaftler Edward Said. Neben Daniel Barenboim ist er der geistige Vater der Barenboim-Said Akademie, die am Donnerstag offiziell ihren Lehrbetrieb in Berlin aufnimmt. Aus diesem humanistischen Geist heraus hat er mit Daniel Barenboim das West Eastern Divan Orchestra gegründet. Jetzt eröffnet der akademische Teil dieser Zusammenarbeit seine Pforten. 90 Musiker aus dem Nahen Osten, von der Türkei über Israel bis zum Iran, werden hier studieren - Juden, Moslems, Christen.

Saal der Barenboim-Said Akademie während der Bauarbeiten

Philosophische Lehren gleich anwenden

Auf dem Lehrplan steht das Musikstudium inklusive Musikgeschichte. Dazu komme aber ein sehr gut ausgedachtes Programm in Philosophie, betont Daniel Barenboim. "Wo man nicht nur die Geschichte der Philosophie oder der Philosophen lernt, sondern man versucht sofort in jeder Stunde zu sehen, wie kann jeder von uns diese Idee nutzen, um sich vielleicht zu verbessern, glücklicher zu sein, um sich besser zu verstehen." Der Maestro hatte die Idee eines wegweisenden kulturellen Versöhnungsprojektes fern des Kriegs und Krisenalltags im Nahen Osten. Sehr verschiedene Kulturen und politische Ansichten werden aufeinander prallen. Aber eines verbinde, die Leidenschaft für Musik, betont Barenboim. "Sie ist der Ausgangspunkt."

Keine Kunst ohne inneres Leben

Gründungsdirektor der Barenboim Said Akademie ist der ehemalige Staatsminister für Kultur und Medien, der Publizist Michael Naumann. Die geisteswissenschaftliche Ausbildung leitet die in Harvard ausgebildete Rechtsphilosophin Roni Mann, denn allein Musik, das ist Daniel Barenboim wichtig, reiche nie aus. Darin unterscheidet sich diese private Musikhochschule von vielen anderen. "Musik ist abstrakt. Wenn wir über Musik sprechen, sprechen wir nicht über Musik, sondern über unsere Reaktion, weil es so abstrakt ist", so Barenboim. "Das heißt ein Musiker, der kein inneres Leben hat, hat keine Assoziationen und bleibt auch da total abstrakt. Man kann kein Künstler sein, ohne ein reiches inneres Leben." Die Baukosten von knapp 34 Millionen hat mit 20 Millionen das Bundesministerium für Kultur und Medien übernommen, den Rest haben private Stifter aufgebracht. Das Herzstück ist der kleine Konzertsaal des Architekten Frank Gehry für 600 Zuhörer. Für die Akustik war der legendäre japanische Meister Yasushi Toyota zuständig, der Räume, Durchbrüche, Winkel und Ecken entworfen hat. Die laufenden Kosten von 5,5 und später 7 Millionen wird ebenfalls das Amt von Staatsministerin Monika Grütters übernehmen.

Kein Platz für ein Klavier

Der Kostenrahmen ist eingehalten, der Zeitrahmen sowieso. Die Barenboim Said Akademie ist ein Berliner Vorzeigeprojekt. Doch eine Fehlplanung müssen die Architekten verantworten. In Barenboims kleines Büro passt beim besten Willen kein Flügel: "Ich glaube daran haben die Leute, die das alles entschieden haben, nicht gedacht", so Barenboim.