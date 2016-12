Im Februar wird das Leben ins Berliner Haus der Kulturen der Welt zurückkehren – nach insgesamt neun Monate langen Renovierungsarbeiten. Am Dienstag hat der Intendant Bernd Scherer auch erklärt, was er mit dem Haus im kommenden Jahr vor hat. Eröffnen wird die "Schwangere Auster" in Tiergarten mit der 30. Ausgabe der "transmediale", dem Festival für Medienkunst und digitale Kultur (2. Februar bis 5. März).

Er kündigte außerdem ein Langzeitprojekt an: "Das neue Alphabet" soll die Wirkungsmacht der bereits heute allgegenwärtigen Algorhythmen erforschen - und was diese für unsere Sprachen, Erzählungen und Kunstwerke bedeuten.

Programmatisch soll es nach den Plänen des Intendanten Bernd Scherer besonders um die "Auseinandersetzung mit politischen Ordnungssystemen" gehen - aus aktuellem Anlass. "Die neue Unordnung der Welt und die Mobilisierung von Ressentiments gehen Hand in Hand. Differenzierte und fundierte Gegenwartsdiagnosen sind mehr denn je gefragt", sagte Scherer am Dienstag.

Bereits während der Sanierungsarbeiten waren die "HKW"-Macher umtriebig: Unter dem Titel "out and about" sind sie bis Ende Dezember mit Projekten in Berlin, Hamburg und München zu sehen. Im kommenden Jahr sind Gastspiele unter anderem in New York, Düsseldorf, Dresden und Zürich vorgesehen.



Das Haus der Kulturen der Welt entstand als Beitrag der USA zur internationalen Bauausstellung 1957 in Berlin - geplant vom amerikanischen Architekten Hugh Stubbins. 1980 stürzte das Dach teilweise ein, ein Journalist des SFB wurde dabei getötet. Die Ursache waren Konstruktionsfehler.

1987 wurde der außergewöhnliche Bau wieder hergestellt, seit 1989 ist die Halle Sitz des damals gegründeten Hauses der Kulturen der Welt. Es betreibt dort ein internationales Programm mit Theater, Symposien, Konzerten und Ausstellungen. Pro Jahr kommen rund 150.000 Besucher. Das besondere: Vor allem junge Menschen fühlen sich von den Ideen der "HKW"-Macher angesprochen.