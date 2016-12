Kulturschaffende in Berlin haben mit einem Protestbrief auf die überraschende Abberufung der Leiterin des Polnischen Instituts, Katarzyna Wielga-Skolimowska, reagiert. "Wir sind betrübt und verwundert über die plötzliche und für uns nicht nachvollziehbare Entscheidung", heißt es in einem Schreiben, das das Jüdische Museum Berlin an den polnischen Botschafter Andrzej Przylebski sowie an Polens Außenminister Witold Waszczykowski geschickt hat. Die Entlassene habe entscheidend zu einem guten deutsch-polnischen Verhältnis beigetragen. Deswegen habe ihre Ablösung "Bestürzung" und "Irritation" ausgelöst.

Den Brief unterzeichneten mehr als ein Dutzend Kulturschaffende, darunter die stellvertretende Museumsdirektorin Cilly Kugelmann, der Intendant der Berliner Festspiele Thomas Oberender, die Intendantin des Maxim-Gorki-Theaters Shermin Langhoff, der Direktor der Berlinischen Galerie Thomas Köhler, Theaterdirektorin Nele Hertling sowie Uwe Neumärker von der Stiftung für die ermordeten Juden Europas.