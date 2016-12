Der Berliner Thrillerautor Sebastian Fitzek erhält den diesjährigen "Ripper Award" des Krimifestivals "Mord am Hellweg". Fitzek nimmt den mit 11.111 Euro dotierten Europäischen Preis für Kriminalliteratur am 7. April entgegen. Fitzek sei der deutsche Star des Psychothrillers, hieß es in einer Mitteilung der Festival-Veranstalter.

Der Ripper Award wurde in diesem Jahr zum fünften Mal im Rahmen des Festivals "Mord am Hellweg" vergeben. Bisherige Preisträger waren Henning Mankell, Håkan Nesser, Fred Vargas und Jussi Adler-Olsen. In der Jury, die aus allen Vorschlägen die Nominierten für die Publikumsabstimmung auswählt, sitzen unter anderem die Krimiautoren Christa Bernuth, Yrsa Sigurdardóttir und das Autorenduo Nicci French. Das alle zwei Jahre ausgerichtete Festival "Mord am Hellweg" fand in diesem Jahr vom 17. September bis 12. November in der Hellwegregion statt. Es gilt als größtes Festival seiner Art in Europa. Zur diesjährigen Ausgabe kamen über 28.000 Besucher.