Die mächtigste Frau der antiken Welt hat alle Hände voll zu tun: Zum drohenden Umweltdesaster durch die Hochwasserfluten des Nils tritt eine veritable Staatskrise, Aufruhr herrscht im Volk, Putschisten wollen an die Macht. Als sei all das noch nicht genug, nähern sich aus der Ferne römische Heere. Aber was ist nur mit Cleopatra los?