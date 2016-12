Georg Friedrich Berlin Mittwoch, 28.12.2016 | 17:52 Uhr

"... Victoria nach Kriegsende verschwunden war. Wohin, war unklar, denn: "Dokumentiert wurde nur der Abtransport durch russische Trophäenbrigaden".

Na wenn schon im voraus gut bekannt war, dass die Russen Victoria "abtransportiert", oder genauer gesagt, gestohlen haben, dann wäre seltsam zu denken, dass sie irgendwo in einem amerikanischen Museum liegt, oder?

"Beide Seiten betonten dabei hervorragende und vertrauensvolle Zusammenarbeit auch in dem sensiblen Bereich der sogenannten Beutekunst."

"Sogenannt" ist hier genauso fehl am Platz wie auch die Beschönerung durch "sensibel": es sei denn, auch der Raub der Kunst von jüdischen Familien in NS- bzw. von DDR-Bürgern in der SED-Diktatur würde unbedingt mit "sogenannt" und "sensibel" bezeichnet werden müssen. Und hervorragend und vertrauensvoll würde die heute in der Tat sogenannte "Zusammenarbeit" nur an dem Tage werden, wenn Victoria wie andere von Sowjets gestohlene etwa 2 Mln. Kunstwerke endlich nach Deutschland zurückkehren.