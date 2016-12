© Gregor Baron

Zum 40. Geburtstag der Kreuzberger Institution - C/O Berlin zeigt Fotos der "Werkstatt für Photographie"

09.12.16 | 18:38 Uhr

Vor 40 Jahren schrieb Kreuzberg Foto-Geschichte: Die einflussreiche "Werkstatt für Photographie" wurde gegründet. Jetzt befasst sich eine neue Ausstellung in der Galerie C/O Berlin mit Verbindungen in die USA.

Eine neue Ausstellung in der Galerie C/O Berlin befasst sich ab Freitag mit Geschichte und Wirkung der einflussreichen "Werkstatt für Photographie". Diese war vor 40 Jahren an der Volkshochschule Berlin-Kreuzberg gegründet worden und bestand zehn Jahre lang. Die Fotoschule stand jedem offen, aber es gab eine lange Warteliste.



C/O Berlin widmet sich unter dem Titel "Kreuzberg - Amerika" (10.12.2016 bis 12.2.2017) vor allem der Geschichte der Werkstatt . Damals sei im Rahmen der Erwachsenenbildung ein einzigartiges Forum für zeitgenössische Fotografie entstanden. "Einen besonderen Schwerpunkt bildeten die Ausstellungen amerikanischer Fotografen, die in der Werkstatt oft erstmals gezeigt wurden und eine enorme Auswirkung auf die Entwicklung einer künstlerischen Fotografie in Deutschland hatten", teilte das Ausstellungshaus mit. Zu sehen sind Fotos von Werkstatt-Fotografen wie Michael Schmidt, Ursula Kelm, Thomas Leuner und vielen anderen. Sie hängen neben Bildern von renommierten amerikanischen Fotografen wie William Eggleston, Diane Arbus, Stephen Shore und Larry Fink, um die gegenseitige Beeinflussung deutlich zu machen.



Kreuzberg - Amerika



Weitere Ausstellungen in Essen und Hannover

Parallel zu "Kreuzberg - Amerika" werden auch in zwei weiteren deutschen Städten Ausstellungen über die "Werkstatt für Photographie" eröffnet: Das Museum Folkwang in Essen nimmt den Jahrestag zum Anlass, auf die eigene Folkwang-Szene jener Jahre zu blicken ("Das rebellische Bild", 9.12.2016 bis 19.2.2017). Das Museum in Essen nennt die Werkstatt "eine künstlerische "Luftbrücke" in Richtung USA, ein demokratisches Experimentierfeld jenseits traditioneller Ausbildung und politisch-institutioneller Vorgaben". Die dritte Ausstellung läuft in Hannover. Dort stellt das Sprengel Museum Hannover den

transatlantischen Austausch in den Mittelpunkt ("Und plötzlich diese Weite", 11.12.2016-19.3.2017).





Mit Informationen von Gudrun Reuschel