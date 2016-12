Debuisson, einer der drei Abgesandten der Französischen Revolution, wird das Publikum im Berliner Gorki-Theater am Ende mit diesen Worten entlassen: "Ich habe Angst, das Sasportas, vor der Schande, auf dieser Welt glücklich zu sein."



Er bringt damit das hedonistische Dilemma unserer Zeit auf den Punkt: In Syrien verfolgen wir seelenruhig die größte humanitäre Katastrophe seit 30 Jahren. In den USA wird ein Irrer Präsident. Die europäische Bevölkerung wählt in einem Land nach dem anderen Rechtspopulisten an die Macht. Und wir gucken Glühwein trinkend zu, können nichts tun - wir haben ja keinen Auftraggeber, der uns in die Welt schickt, etwas zu verändern und den Aufstand anzuzetteln.