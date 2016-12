Was hat Chris Dercon eigentlich genau an der Volksbühne vor? Darüber wird in der Berliner Kulturszene seit seiner Ernennung spekuliert. Jetzt hat der Belgier etwas mehr verraten: Bekannte und weniger bekannte Künstler sollen Teil eines neuen, festen Ensembles werden.

Chris Dercon will in den kommenden Jahren an der Berliner Volksbühne ein neues festes Ensemble aufbauen. Das sagte der künftige Intendant des traditionsreichen Theaters am Dienstag der dpa. Darunter seien "exponierte, bekannte Künstlerinnen und Künstler, aber auch solche, die noch ein Versprechen sind oder deren Star-Charakter sich bereits jenseits der großen Häuser entwickelt hat". Konkrete Namen gab der Belgier noch nicht bekannt.