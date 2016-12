Das Bild des küssenden Paares vor dem Hôtel de Ville habe ihn später nicht mehr interessiert, erzählt Francine Deroudille, die Tochter des Fotografen und Ko-Kuratorin der Ausstellung, weil es ein Auftrag war. Er arbeitete für die renommierte Bildagentur Rapho, fotografierte für Magazine wie "Vogue", "Paris Match" und "Life". Doch in seiner Freizeit zog er mit seiner Kamera, einer Rolleiflex, durch die Pariser Vorstädte und fotografierte das normale Leben: spielende Kinder, eine fröhlich feiernde Hochzeitsgesellschaft, ein Paar, das selbstvergessen in die Nacht des französischen Nationalfeiertags hineintanzt, eine Akkordeonistin, die für die Schlachter aus der Markthalle musiziert.

Robert Doisneau wurde 1912 in Gentilly im Südwesten von Paris geboren, besuchte zunächst eine Berufsfachschule für Druck und Grafik und arbeitete dann in einem Studio für Werbefotografie. In den 1930er Jahren war er Industriefotograf bei den Renault-Werken in Billancourt. 1939 beendete er diese Tätigkeit und ging als selbstständiger Bildjournalist zu der renommierten Agentur Rapho.

Während des Zweiten Weltkriegs begann Doisneau den Alltag im besetzten Paris zu dokumentieren und hielt schließlich auch die Befreiung der Stadt und das wiedererwachende Leben in der französischen Metropole im Bild fest. Sein vielfach ausgezeichnetes Werk spiegelt alle Facetten eines Fotografenlebens. Doisneaus Werk umfasst den Angaben zufolge rund 350.000 Fotografien.