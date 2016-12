Die Zukunft des White Trash in Berlin-Treptow scheint geklärt. Am Freitag hat die Gläubigerversammlung der Gruppe um den Festsaal Kreuzberg den Zuschlag erteilt. Das teilte der Insolvenzverwalter Udo Feser rbb|24 auf Anfrage mit.

Der Kaufvertrag solle nun so schnell wie möglich unterschrieben werden, sagte Swieykowski rbb|24. Das solle noch am Freitag, spätestens aber am Montag passieren. Der neue Betreiber des White Trash wird die "Neue Flutgraben GmbH", ein Zusammenschluss aus den Betreibern des Festsaals Kreuzberg, des Bi Nuu und der Kalkscheune. Diese wollen das Restaurant und den Club so schnell wie möglich öffnen, entweder sofort oder ab dem kommenden Jahr. Wie schnell der Wechsel nun stattfinden kann, hänge vom Insolvenzverwalter ab. Der wolle die Übergabe aber so schnell wie möglich hinter sich bringen.