Der 55-Jährige ist seit 2009 Intendant am Hans Otto Theater, sein Vertrag läuft regulär im Juni 2018 aus. Die Vorbereitungen zum Auswahlverfahren eines neuen Intendanten/einer neuen Intendantin seien angelaufen, teilte die Stadt weiter mit.

Wechsel am Hans Otto Theater Potsdam: Tobias Wellemeyer gibt die Intendanz zur Spielzeit 2018/2019 ab. Das gaben Oberbürgermeister Jann Jakobs und Wellemeyer am Donnerstag bekannt. Begründung: "Die Landeshauptstadt Potsdam strebt neue künstlerische Impulse an."

Jakobs dankte Wellemeyer für seine Dienste, er habe "eine sehr gute Arbeit geleistet, das Theater konsolidiert, sich Verdienste um den Ensembleaufbau erworben." Zudem habe er mit eigenen Inszenierungen wie Uwe Tellkamps "Der Turm" oder Leo Tolstois "Auferstehung" das Profil des Theaters geschärft. "Das Theater ist gut aufgestellt. Jetzt ist es aber an der Zeit, neue Impulse zu setzen. Der frühe Zeitpunkt der Entscheidung gibt beiden Seiten Planungssicherheit."

Wellemeyer teilte in der Pressemitteilung mit, man habe "ein außerordentlich starkes Schauspielensemble" aufbauen können und "profilierte Regisseure mit ihren entschiedenen künstlerischen Haltungen und Sichten" an das Haus gebunden. Potsdam sei "eine lebendige, sich rasant verändernde Stadt." Ein Theater bleibe "lebendig durch schöpferischen Wandel. Nach zwei Amtszeiten als Intendant übergebe ich das Haus an Nachfolger, die es abermals von Grund auf neu erfinden."

Wellemeyer wurde 1961 in Dresden geboren und studierte Theaterwissenschaft in Leipzig. Von 2001 bis 2004 war er Intendant der Freien Kammerspiele Magdeburg, von 2004 bis 2009 Generalintendant des Magdeburger Dreispartenhauses. 2009 erhielt er den Preis des Deutschen Kritikerverbandes in der Sparte Theater. Seit der Spielzeit 2009/10 ist Tobias Wellemeyer Intendant des Hans Otto Theaters Potsdam.