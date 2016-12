Der Schauspieler Chris Tall steht normalerweise als Standup-Comedian auf der Bühne. Für die Sitcom "Gutes Wedding, schlechtes Wedding", die ab 27.12. im rbb Fernsehen zu sehen ist, schlüpft er in die Rolle des Waldorfschülers Casper. Wie es dazu kam, erzählt er im Interview.

Am Anfang gar nicht, null. Ich bin zwar schon viele Male in Berlin aufgetreten, aber da ist man doch mehr Touri als Insider. Das Spiel war entsprechend sehr spannend für mich, auch diese Zusammenhänge mal mitzubekommen.

Ich musste die Figur komplett neu anlegen. Der hat nichts mit mir zu tun. Einzig konnte ich ein paar Erfahrungen einbringen, weil ich weiß wie es ist, wenn man in der Schule Außenseiter ist. Natürlich ist der Typ ein Klischee: der Name Casper, die Bommelmütze und so. Das war spannend, weil mich der Dreh als Schauspieler gefordert hat.