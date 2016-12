Stephan Grossmann ist ein bekanntes Gesicht im Fernsehen. Man kennt ihn aus "Tatort", "Polizeiruf" und "Weissensee". Jetzt ist er in der Sitcom "Gutes Wedding, schlechtes Wedding" im rbb zu sehen. Eine Theater-Sitcom im Fernsehen - kann das funktionieren?

Stephan Grossmann: Ich hatte vorher bereits mit dem Regisseur Moritz Laube zusammengearbeitet. Der meldete sich eines Tages bei mir und sagte: Der rbb hat ein wunderbares Projekt, und da gibt es die Rolle eines Schuldirektors im Wedding, das wäre doch was für dich. Ich habe es dann gelesen und dachte erstmal gar nicht an das Format Sitcom. Die Rolle hat mich einfach gereizt, weil da so viele schöne Abgründe drin sind, mit viel Humor und witzigen Situationen.