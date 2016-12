Der Rundfunk Berlin-Brandenburg und die Kulturverwaltung des Berliner Senats vergeben den ersten Jazzpreis Berlin an Gebhard Ullmann. Der Saxofonist, Bassklarinettist und Komponist lebt seit 1983 in Berlin und prägt seitdem die Szene in der Stadt.

Immer wieder habe der 1957 geborene Ullmann mit neuen musikalischen Konzepten Aufmerksamkeit erregt, lobt die Jury. "In den 1980er Jahren gelang das im Duo mit dem Gitarristen Andreas Willers oder Bands wie Die Elefanten, Minimal Kids, mit dem Silent Jazz Ensemble oder Out To Lunch. In den 1990er Jahren setzte Gebhard Ullmann mit TaLam neue klangästhetische Maßstäbe", heißt es in der Jurybegründung. Gebhard Ullmann trete zudem immer wieder mit vielen Musikerinnen und Musikern der Berliner Szene in neuen musikalischen Konstellationen in Erscheinung, "mit denen er sich auch im Grenzbereich zwischen Jazz und Neuer Musik bewegt, darunter das Clarinet Trio, Duos mit Achim Kaufmann oder Almut Kühne, Gruppen wie Gulf of Berlin, E&U Mann oder Bass X 3". Die Jury hob zudem Ullmanns kulturpolitisches Engagement vor. Seit 2013 ist er Vorsitzender der Union Deutscher Jazzmusiker.